Летом сфера услуг расширяется и становятся востребованными сотрудники, создающие для клиента комфорт. Например, спрос на зоонянь вырос на 62%, а средняя зарплата по этой позиции достигла 57 707 руб.

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Эксперты «Авито работы» подготовили подборку интересных вакансий, где ценятся доброжелательность, внимательность и умение создавать приятную атмосферу.

В Московской области открыта вакансия зооняни в уютное котокафе. Основные обязанности включают знакомство гостей с пушистыми обитателями, обеспечение ухода за животными и поддержание чистоты в заведении.

Работодатель предлагает стабильный доход от 50 тыс. руб., гибкий график и приятные бонусы в виде угощений и скидок на сувенирную продукцию. Опыт работы не требуется — главное, чтобы у соискателя была искренняя любовь к животным.

В Санкт-Петербурге кофейня ищет смузимейкера. В обязанности входит приготовление свежих напитков по авторским рецептам и создание дружелюбной атмосферы для посетителей. Начинающим специалистам предлагают обучение за счет компании, а зарплата стартует от 50 тыс. руб.

Челябинская студия красоты приглашает на работу администратора. Кандидату предстоит встречать клиентов, консультировать их по услугам и вести журнал записей. Работодатель готов предложить доход от 40 тыс. руб., помощь в адаптации и перспективы карьерного роста.

В Казани открыта вакансия инструктора по тактическим играм. Специалист будет проводить игровые сессии по лазертагу и пейнтболу, следить за состоянием оборудования и поддерживать порядок на площадке. Заработная плата может достигать 85 тыс. руб., предусмотрены дополнительные бонусы за выполнение смежных задач.