«Лэтуаль» может закрыть до 150 магазинов в 2026 году на фоне пересмотра розничной стратегии. Об этом «Известиям» сообщили партнер компании и источник, знакомый с планами сети. В компании подтвердили, что регулярно оценивают эффективность магазинов и корректируют сеть с учетом трафика, спроса и рыночной ситуации.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Директор по маркетингу «Лэтуаль» Татьяна Ломтева заявила, что закрытия носят плановый характер и направлены на улучшение качества сети. Параллельно компания обновляет формат — в 2025 году «Лэтуаль» открыла 13 магазинов, в 2026-м — еще шесть. Уже обновлено 258 точек.

По словам источников, в начале года часть арендодателей получила уведомления о расторжении договоров аренды. Одной из причин называют проблемы с доступом к ряду международных брендов, включая Chanel. Сужение ассортимента снизило привлекательность части магазинов. Дополнительным фактором стал рост онлайн-продаж, куда постепенно уходит часть спроса.

«Лэтуаль» основана в 1997 году Максимом Климовым. Первый магазин открылся в Москве на Смоленской площади. Сейчас сеть насчитывает более 1 тыс. точек в 250 городах России. Управляющая компания — ООО «Алькор и Ко», принадлежащее кипрской Letu Holdings. По итогам 2025 года выручка по РСБУ сократилась на 6% — до 83,9 млрд руб. Чистый результат стал отрицательным: убыток составил 1 млрд руб. против прибыли в 1,9 млрд руб. годом ранее.

Оптимизация затронула и других игроков рынка. По данным CMWP, сеть «Подружка», принадлежащая тем же владельцам, за прошлый год закрыла 25 магазинов. «Рив Гош», перешедшая под контроль Wildberries & Russ в 2025 году, сократила около 10% сети. «Иль де Ботэ», ранее принадлежавшая LVMH и выкупленная российским менеджментом в 2022 году, фактически остановила развитие.

По данным BusinesStat, продажи косметики в России в 2025 году снизились на 2% — до 3,9 млрд штук. Основное падение пришлось на традиционную розницу. Рынок испытывает давление со стороны маркетплейсов и усилившейся конкуренции, в том числе с «Золотым Яблоком».

Схожая динамика наблюдается и в других сегментах. O’STIN за год закрыл 62 магазина и сократил 15% персонала. Gloria Jeans за два года сократила сеть более чем на 100 точек и может закрыть еще 150 магазинов в 2026 году. Concept Group сократила число магазинов на 133, «ВкусВилл» — почти на 300. Бывшая OBI, работающая как «ДомЛента», сократила число гипермаркетов на 12%, до 23.

По оценке участников рынка, волна оптимизации в рознице продолжится. Ее ускоряют рост онлайн-торговли, давление на доходы населения и более осторожное поведение покупателей. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности в январе—марте снизился на 1 п.п. — до минус 12%.

