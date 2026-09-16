Levi’s представил коллекцию Levi’s x ROSÉ и превратил ее запуск в серию интерактивных поп-апов в Азии. В этих пространствах покупатели смогут не только приобрести вещи из коллаборации, но и персонализировать их — добавлять графику и аксессуары с отсылками к певице.

Michaela St, Unsplash

Коллекция построена вокруг двух силуэтов — джинсовой куртки-тракера на молнии и свободных джинсов bootcut, каждый из которых выпущен в двух вариантах расцветки. За основу взяли вещи, которые ранее носила сама ROSÉ. В частности, джинсы Loose Boot уже появлялись на певице в кампании Levi’s Behind Every Original, которую бренд продвигал во время Супербоула.

Коллаборация строится не только вокруг самих вещей, но и вокруг их кастомизации. В участвующих в проекте магазинах и поп-апах покупатели смогут добавлять графику с отсылками к ROSÉ: надписи The Original Girl и number one girl, а также цифру 11 — отсылку к дню рождения певицы.

Коллекцию дополняют пины, подвески для молнии и брелоки в форме джинсовых звезд с отсылками к ROSÉ и Levi’s. Еще одна деталь коллаборации — задняя нашивка с выполненной почерком певицы надписью «Levi Strauss with ROSÉ».

«Я хотела, чтобы эта коллекция отражала то, что делает Levi’s таким классическим брендом, и в то же время была личной, словно вещи из моего собственного гардероба», — сказала ROSÉ. По ее словам, каждая деталь, включая цифру 11, должна стать частью образа, который покупатель сможет сделать своим.

Запуск коллекции сопровождает серия поп-апов и мероприятий в Азии. Первое пространство открылось 15 сентября в токийском районе Сибуя и будет работать до 20 сентября. Затем формат Women’s Experience планируют привезти в Сеул и Шанхай, а точки продаж коллекции в формате поп-апов заявлены также в Сеуле и Пекине.

Токийское пространство объединило историю женской линии Levi’s с интерактивными форматами. Посетители могут изучить архив бренда, попасть на мастер-классы, лекции и диджей-сеты, получить персональный плейлист через интеграцию со Spotify и собрать собственный зин из материалов и впечатлений, найденных по ходу пространства.

Там же представлена актуальная женская коллекция Levi’s, лицом которой стала ROSÉ, а также эксклюзивные варианты кастомизации и лимитированные вещи. Токийский поп-ап стал первой площадкой, где покупатели получили доступ к коллекции Levi’s x ROSÉ.

Levi’s связывает проект со своей историей женского денима. Одной из ее ключевых точек стала модель 701, представленная в 1934 году: это были первые пятикарманные джинсы Levi’s, разработанные специально для женщин. Сегодня бренд продолжает использовать 701 как одну из исторических моделей женской линейки.

Продажи коллекции в Азиатско-Тихоокеанском регионе стартовали 15 сентября. Вещи заявлены на Levi.com и в отдельных магазинах Большого Китая, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Японии, Южной Кореи и Австралии, а также в поп-апах в Токио, Сеуле и Пекине. При этом конкретные даты и формат продаж различаются в зависимости от рынка.

Коллаборация с ROSÉ стала очередным проектом Levi’s с известными артистками и актрисами в женском направлении бренда. В сентябре 2025 года глобальным амбассадором Levi’s стала индийская актриса Алия Бхатт. Годом ранее бренд запустил кампанию REIIMAGINE с Бейонсе после выхода Cowboy Carter, в который вошла песня LEVII’S JEANS. Сотрудничество продолжалось около года и завершилось в августе 2025-го роликом The Denim Cowboy и отдельной коллекцией Beyoncé x Levi’s.

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