Кamsung New Zealand нашла необычного героя для рекламы складного Galaxy Z Fold8 — Тима Кука из новозеландского Палмерстон-Норта. Его имя и фамилия совпадают с именем и фамилией главы Apple, и бренд обыграл это в серии шутливых роликов.

Brecht Corbeel, Unsplash

В первом ролике, опубликованном 11 сентября, Кук показывает свой новый Galaxy Z Fold8 и называет его «будущим, которое уже наступило». В кадре он демонстрирует компактный корпус смартфона в сложенном виде, большой экран после раскрытия, ИИ-функции и инструменты для редактирования фотографий.

После редактирования снимка Кук ставит новое фото на профиль и говорит: «Лучший телефон, который у меня когда-либо был. Можете цитировать меня, Тим Кук из Палмерстон-Норта».

Samsung продолжила розыгрыш в соцсетях, объявив, что Тим Кук «перешел на Galaxy». В следующем ролике герой объясняет, почему выбрал Galaxy Z Fold8, и иронизирует над тем, что его решение неожиданно оказалось таким важным событием.

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В еще одном ролике Кук распаковывает смартфон, оценивает дизайн и то, как устройство ощущается в руке, а затем спрашивает: «Зачем Тиму Куку что-то другое?»

Кампания Samsung New Zealand вышла на фоне нового витка рекламного противостояния с Apple после презентации складного iPhone 18 Duo 10 сентября. Американское подразделение Samsung тоже подкололо конкурента, напомнив о своем многолетнем опыте выпуска складных смартфонов.

Новый раунд шуток вокруг запуска Apple подхватили и другие бренды, среди них AirAsia MOVE, Canva, Duolingo, KitKat, Motorola и Wingstop Singapore.

По данным CARMA, с 12 августа по 11 сентября запуск iPhone 18 собрал по всему миру 464 674 упоминания и 21,5 млн взаимодействий. Почти половина обсуждений (49,2%) пришлась на iPhone Duo. Samsung тоже получила всплеск внимания: 10 сентября число положительных упоминаний бренда выросло в 4170 раз.

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