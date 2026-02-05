Крупнейший российский девелопер «Самолет» обратился к правительству с просьбой о финансовой поддержке. Компания направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность предоставления льготного кредита в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет.

В документе, подписанном генеральным директором группы Анной Акиньшиной, указывается, что средства необходимы для выполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами на фоне изменений в программе льготной ипотеки. В качестве встречного предложения акционеры застройщика выразили готовность передать государству блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа, а также привлечь дополнительное внешнее финансирование на сумму до 10 млрд руб.

Представитель группы отметил, что обращение за господдержкой является нормальной рыночной практикой, особенно для системообразующих предприятий в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, менеджмент намерен использовать все доступные инструменты для обеспечения устойчивой работы и сохранения доступности жилья, а стабильное финансирование поможет избежать резкого скачка цен на квадратные метры.

Как следует из операционных данных, с конца 2024 года компания проводит политику, направленную на повышение финансовой устойчивости. За этот период удалось сократить корпоративный долг на 28 млрд руб. Согласно консолидированной отчетности за первое полугодие 2025 года, общий объем обязательств «Самолета» составляет 952,9 млрд руб. Для укрепления позиций компания реализует земельный банк и продает непрофильные активы.

«Самолет» занимает лидирующие позиции на рынке жилищного строительства с 4,52 млн кв. м в активной стройке и земельным банком 46,5 млн кв. м. Финансовые результаты за 2024 год показали выручку в 339 млрд руб. и чистую прибыль 8,1 млрд руб.

По информации отраслевых источников, слухи о возможном обращении компании за государственной поддержкой циркулировали на рынке уже некоторое время. Одним из факторов, способствовавших такому решению, могла стать необходимость проведения оферты по крупному выпуску облигаций в феврале 2025 года.

В официальном заявлении компании сообщается о снижении долговой нагрузки и повышении доли обеспеченного долга. По состоянию на 30 июня 2025 года чистый долг составлял 128,1 млрд, а объем продаж первичного жилья за 2025 год снизился на 4%.

Эксперты отмечают, что финансовые трудности у застройщика наблюдались в течение последнего года. Осенью 2024 года стало известно о выходе из капитала одного из инвесторов, а позже — о поиске покупателя на долю основного акционера Михаила Кенина, умершего в августе 2025 года.

На ситуацию также повлияли изменения в ипотечном регулировании и ужесточение требований к застройщикам. В то же время большинство участников рынка считают, что проблемы «Самолета» носят индивидуальный характер, и не ожидают аналогичных обращений от других крупных девелоперов.

