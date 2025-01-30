Эксперты группы компаний SRG составили рейтинг самых дорогих для аренды торговых локаций по состоянию на январь 2025 года. Всего было проанализировано 56 городов с крупными рынками стрит-ретейла, без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, 14 из которых — с населением более 1 млн человек. Речь идет о свободных для аренды торговых помещениях, представленных на рынке.

В январе 2025 года самой дорогой улицей, где сдаются в аренду помещения под торговлю и общественное питание, стал проспект Ямашева в Казани. Максимальная арендная ставка здесь составляет 41,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год (без учета НДС).

В 2024 и 2023 годах проспект Ямашева также был самой дорогой улицей в регионах России со свободными площадками. Лишь летом 2023 года первенство принадлежало другой казанской улице — Пушкина.

Второе место заняла Одесская улица в Краснодаре. В январе 2025 года арендовать торговое помещение здесь можно в среднем за 32,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Весной 2024 года на втором месте была Красная улица, также в Краснодаре.

Третье место в списке самых дорогих торговых локаций досталось площади Свободы в Нижнем Новгороде, где ставки достигают 31 тыс. руб. в год за 1 кв. м. Четвертым в рейтинге стал Красный проспект в Новосибирске. Снять помещение под кафе или магазин здесь можно за 30,9 тыс. руб. за 1 кв. м в.

Пятерку самых дорогих торговых улиц в январе 2025 года замыкает проспект Ленина в Екатеринбурге. Аренда помещения здесь стоит в среднем 30 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Весной 2024 года пятое место занимала Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону. А проспект Ленина в Екатеринбурге был на шестом.

Директор бизнеса «Сопровождение крупных сделок» компании SRG Иван Терешин сообщил, что восемь городов-миллионников сохранили свои позиции в топ-10. Это Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск и Уфа. Он отметил, что в рейтинг также вошли города с населением менее 1 млн человек — Тюмень и Кемерово.

Эксперты выяснили, что арендные ставки по самым дорогим торговым улицам в российских регионах за год выросли от 2% до 17%. За этот период аренда немного подешевела (на 3%) только на Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

Сильнее всего увеличилась стоимость аренды в Тюмени — на 17% относительно мая 2024 года. «Это связано с высвобождением единичных высоколиквидных помещений, ограниченным рынком предложений и, как следствие, существенным ростом ставки аренды», — пояснил Терешин.

Он также добавил, что, как правило, наиболее привлекательные помещения заняты арендаторами с долгосрочными договорами аренды, а изменения ставок связаны с незначительной ротацией, что является рыночным явлением.

Наиболее удачными для открытия бизнеса традиционно считаются центральные районы города. Специалисты «Яндекса» изучили популярные категории бизнеса в центре мегаполисов России на примере Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.