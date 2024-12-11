Лимиты бюджетного субсидирования, выделенные в 2024 году на программу промышленной ипотеки, практически исчерпаны. При этом объемы выдачи таких кредитов сократились втрое на фоне ужесточения условий программы. Но спрос на промипотеку остается высоким, так как ее условия все же выгоднее рыночных.

Программа подразумевает выдачу кредитов на покупку, строительство и ремонт промышленных площадок. Размер займа может достигать 500 млн руб., а срок — до семи лет.

По данным Минпромторга, из 7,2 млрд руб. субсидий осталось менее 1%, или около 43 млн руб., которые будут распределены в течение декабря 2024 года.

Изначально кредиты выдавались по фиксированным ставкам 5% или 3% для технологических компаний, но с апреля ставка стала плавающей. Теперь к прежним 3% и 5% прибавляется разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки ЦБ, то есть на сегодняшний день это 14% и 16% соответственно.

Министерство финансов в рамках координации бюджетной политики с усилиями ЦБ по борьбе с инфляцией планирует ограничить субсидирование ставок по всем кредитам с господдержкой на уровне 5%. Однако неизвестно, затронет ли это промипотеку.

Пока в 2025 году лимиты на программу планируется нарастить. В Минпромторге сообщили, что на эти цели выделены 9,1 млрд руб.

На фоне ужесточения условий кредитования отмечается заметное снижение его объема. По данным ведомства, в 2024 году по программе были выданы 254 кредита на 26 млрд руб., тогда как в 2023 году — 834 кредита на 82,8 млрд руб.

Вице-президент Ассоциации «НП „Опора“» Максим Третьяков отметил, что при текущей ключевой ставке в бюджете не хватает средств для субсидирования промипотеки, поэтому программа была сокращена. При этом этом программа остается востребованной.

По мнению Третьякова, интерес заемщиков объясняется тем, что даже при увеличенной ставке промипотека вдвое дешевле стандартных банковских кредитов. По его словам, «никто в обрабатывающей промышленности не способен дать окупаемость при фондировании под 25% годовых».

Руководитель подкомитета «Деловой России» по промышленному строительству Сергей Гебель считает, что «интерес к механизму достаточно высок, но промипотека стала немассовым продуктом, и не только из-за ужесточения условий программы». Он связывает это с низкими лимитами, коротким сроком кредита и плавающей ставкой.

По мнению Гебеля, целесообразно было бы повысить лимиты, поскольку дорожают материалы и услуги застройщиков, а также зафиксировать льготную ставку на уровне 3–5%.

Ранее сообщалось, что льготные программы кредитования сельских жителей на улучшение условий проживания будут дополнительно профинансированы более чем на 4,8 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Выделенные из резервного фонда правительства России средства будут направлены преимущественно на программу сельской ипотеки.