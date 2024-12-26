Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гарант-инвест». На официальном сайте Центробанка сказано, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В связи с этим регулятор в течение года неоднократно применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Также сообщается, что во время недавней внеплановой инспекционной проверки была проведена ревизия наличных денежных средств в хранилище. В результате была выявлена крупная недостача.

По данным Центробанка, формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств. Это ведет к возникновению реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Информацию о проводившихся в «Гарант-инвесте» операциях регулятор направит в правоохранительные органы. Он также аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В «Гарант-инвест» назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк «Гарант-Инвест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы депозитов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на каждого клиента.

Напомним, что ранее регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банка корпоративного финансирования» («БКФ») с 15 ноября. В заявлении Центробанка сказано, что «БКФ» допускал нарушение федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов «БКФ» занимал 230-е место в банковской системе России.