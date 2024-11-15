Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банка корпоративного финансирования» («БКФ») с 15 ноября. В заявлении Центробанка сказано, что «БКФ» допускал нарушение федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов «БКФ» занимал 230-е место в банковской системе России.

Банк России руководствовался в принятии решения тем, что «БКФ» не соблюдал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Также отмечено, что деятельность «БКФ» характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Также банк был замечен за выводом средств за границу и совершением многочисленных нарушений.

Помимо прочего, была аннулирована лицензия «БКФ» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».

Сообщается, что вкладчикам будут возвращены все средства в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного клиента.

Ранее сообщалось, что текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные Центральным банком России перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время. Эксперты заявляют, что политика ЦБ лишь ограниченно эффективна относительно снижения инфляции.