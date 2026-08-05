В Китае появился новый рынок — онлайн-платформы предлагают людям лицензировать собственную внешность для контента, созданного с помощью ИИ. Их лица могут появиться в рекламе, видеоиграх и микродорамах, а условия использования и размер вознаграждения закрепляются в лицензии.

Andres Siimon, Unsplash

На таких сервисах пользователи загружают фотографии или снимаются в партнерских студиях. Снимки попадают в каталог, где продюсеры выбирают лица по полу, возрасту и типажу — например, «девушка по соседству», «брутальный мужчина» или «супермодель». Поиск можно настроить и по жанру будущего проекта — от романтической истории и комедии до триллера.

Условия лицензии человек задает сам. Он выбирает, в каких продуктах и сценах может появляться его лицо, скольким проектам разрешено его использовать и сколько это будет стоить. По данным Rest of World, цены на разных платформах варьируются от $15 до $700. У ActID, например, лицензия на использование лица в одном эпизоде стоит 99−500 юаней ($15−74), а сервис удерживает 10% комиссии.

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Появление таких сервисов связано с быстрым ростом ИИ-микродорам, которые позволяют резко сократить расходы и сроки производства. По данным участников рынка, выпуск такого сериала может обходиться примерно в десять раз дешевле традиционной съемки, а работа над ним занимает от одного до пяти дней вместо 15−30. Представители платформ также рассчитывают, что лицензированные лица реальных людей сделают цифровых героев менее похожими друг на друга.

По данным Китайской ассоциации сетевого вещания, в первом квартале 2026 года в стране вышло около 128 тыс. микродорам, из которых примерно 122 тыс., или более 95%, создавались с помощью ИИ. Это короткие вертикальные сериалы, рассчитанные прежде всего на просмотр со смартфона. В Китае этот формат уже превратился в индустрию объемом в несколько миллиардов долларов.

Одновременно растут споры из-за незаконного использования внешности. За последние три года Интернет-суд Гуанчжоу рассмотрел около 700 дел, связанных с «кражей» лиц при помощи ИИ. Двое блогеров заявили, что их лица без согласия изменили и использовали в ИИ-микродораме, размещенной на принадлежащей ByteDance платформе Hongguo. После жалоб сервис удалил сериал, поскольку его создатели не смогли подтвердить законность использования материалов. Еще 85 тыс. роликов с ИИ-копиями чужих лиц и голосов с начала 2026 года удалила другая платформа ByteDance — Douyin.

Некоторые сервисы берут на себя не только оформление лицензий, но и защиту клиентов. ActID, например, помогает управлять соглашениями, отслеживает появление зарегистрированных изображений лиц в интернете и связывает пользователей с юристами при обнаружении нарушений. Однако рынок пока невелик — с момента запуска в марте 2026 года на платформе зарегистрировались около 800 человек, примерно 300 согласились лицензировать свои изображения, а через сервис для двух ИИ-дорам лицензировали лица примерно десяти человек.

Полной защиты, однако, такие сервисы не дают. Как объяснила Rest of World пекинский юрист Дэн Иле, после попадания данных о лице на ИИ-маркетплейс человек рискует надолго потерять контроль над тем, как используется его внешность. Платформа не может исключить незаконную подмену лица, сбор данных или применение снимков для обучения будущих моделей. Еще одна проблема — расплывчатые договоры, по которым невозможно понять, кто и для каких целей в итоге получит доступ к изображению.

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