Лизинговые компании предъявили BelkaCar крупнейшие требования в судебных спорах. Из 972,7 млн рублей, заявленных к оператору каршеринга в 2026 году, большая часть пришлась на иски партнеров, предоставлявших автомобили в лизинг. С начала года контрагенты подали к компании 39 исков — уже больше, чем за весь 2025-й, когда их было 14 на общую сумму 106,9 млн рублей.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Крупнейшие требования предъявили ООО «Шелковый путь» и ООО «Мэйджор профи». В июле 2026 года «Шелковый путь» подал два иска на общую сумму 631 млн рублей, а «Мэйджор профи» потребовал взыскать 249,9 млн рублей. Компании не прокомментировали судебные споры.

В BelkaCar связали рост числа судебных разбирательств с большим числом финансовых и лизинговых партнеров. Компания назвала споры с контрагентами обычной частью коммерческих отношений и заявила, что процессы не влияют ни на работу сервиса, ни на его клиентов.

BelkaCar входит в число крупнейших операторов российского каршеринга и работает с 2016 года. Автопарк сервиса насчитывает около 5 тыс. машин, что соответствует 6,4% рынка и четвертому месту среди компаний отрасли, по данным «Трушеринга». BelkaCar представлена в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Калининграде, а ее аудитория насчитывает около 2 млн пользователей.

Финансовые результаты BelkaCar при этом оставались неоднозначными. В 2025 году выручка компании выросла на 34%, до 5,9 млрд рублей, однако чистый убыток составил 538,4 млн рублей. Бизнес основали Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар. На конец 2025 года последняя оставалась бенефициаром АО «Каршеринг».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что иски прежде всего могут быть связаны с пересмотром условий лизинга и взаиморасчетами между участниками рынка. По его словам, основные споры в каршеринге возникают из-за пробега автомобилей, степени их износа и стоимости восстановительных работ. При этом суммы, указанные в исках, еще не означают, что задолженность подтверждена.

На отрасль также давят растущие эксплуатационные расходы и снижение спроса. Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова среди основных проблем назвала ужесточение условий со стороны лизинговых компаний, подорожание ремонта и запчастей, а также риск ослабления контроля за состоянием автопарков.

По данным Росстата, в январе-мае 2026 года расходы россиян на каршеринг снизились на 7,6% год к году, до 22,6 млрд рублей. Участники рынка объясняют это подорожанием поездок и перебоями в работе мобильного интернета. Еще одним фактором эксперты называют топливный кризис, из-за которого операторам приходится больше тратить на заправку, перемещение и обслуживание автомобилей.

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