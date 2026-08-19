Американская биотехнологическая компания Longeveron получила $1 млн в рамках конкурса XPRIZE Healthspan за результаты исследований терапии возрастной слабости у пожилых людей. Компания вошла в число десяти финалистов конкурса с общим призовым фондом $101 млн и теперь продолжит борьбу за главный приз.

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Longeveron разрабатывает клеточную терапию лароместроцел (Lomecel-B) на основе мезенхимальных стволовых клеток (клетки-предшественники, способные превращаться, в частности, в костные, хрящевые и жировые клетки), полученных из костного мозга молодых здоровых доноров. Препарат предназначен для восстановления тканей и коррекции нарушений иммунной функции.

Основанием для получения премии стали результаты клинических исследований у пожилых пациентов с возрастной немощью. После лечения у участников увеличилась дистанция, которую они могли пройти за шесть минут. Этот тест используется для оценки физической выносливости и функционального состояния человека, поэтому его улучшение рассматривается как показатель восстановления утраченных с возрастом функций.

XPRIZE Healthspan — семилетний международный конкурс, цель которого — найти методы, способные восстанавливать мышечные, когнитивные и иммунные функции, утраченные в процессе старения. В конкурсе участвовали более 600 команд из 58 стран, однако до второго этапа дошли только десять.

Полученные $1 млн обеспечивают Longeveron участие в финальной стадии конкурса. Финалисты проведут клинические испытания, по итогам которых будет определен победитель. Главный приз может составить до $81 млн.

Помимо возрастной немощи Longeveron изучает лароместроцел для лечения болезни Альцгеймера, заболеваний сердца и других патологий. Компания рассчитывает, что одна клеточная платформа позволит применять терапию сразу в нескольких направлениях.

При этом Longeveron пока находится на стадии клинических исследований, поэтому полученные результаты не означают, что терапия уже доказала способность замедлять или обращать старение у людей. Дальнейшие испытания должны показать, насколько устойчивым и клинически значимым является эффект.

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