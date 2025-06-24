Доля отечественных руководителей, отмечающих внешнеэкономические ограничения как риск, упала с 42% в 2024 году до 20% в июне 2025-го. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «CEO-барометр», подготовленном компанией «Яков и партнеры». Геополитическая напряженность беспокоит лишь 15% против 27% годом ранее.

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Директор Института исследования экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова пояснила, что ничего принципиально нового по жесткости санкций не появилось. А партнер компании Б1 Вильгельмина Шавшина добавила, что бизнес адаптировался за счет перенастройки поставок, изменений в контрактах и отказа от гибких экспортных пошлин. Санкции остаются проблемой лишь для энергетики и нефтегаза.

Главным риском 48% респондентов назвали нехватку кадров, хотя в 2024 году ее отмечали 60%. Особенно нужны ИТ-специалисты, рабочие, операторы, сборщики и водители.

Старший директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что дефицит кадров — долгосрочная проблема из-за демографии, в отличие от временных высоких ставок. Директор департамента инжиниринга Kept Антон Вернигора подтвердил острую нехватку в горно-металлургической отрасли, где дисбаланс спроса и предложения кадров обостряется из-за низкой популярности профильных специальностей.

На втором месте (42%) — рост стоимости капитала из-за ключевой ставки, на третьем — ужесточение регулирования, особенно в ИТ и ретейле. Финансовое состояние ухудшилось у 34% компаний против 16% год назад, особенно в горнодобыче, транспорте, нефтегазе и химии. При этом ИТ, банки, ретейл и медицина остаются оптимистичными.

90% предприятий ожидают стабильности или улучшений, а 58% — роста в ближайшие полгода. Приоритетами на шесть месяцев стали сокращение затрат, удержание кадров и увеличение производства.

Исследование подготовлено консалтинговой компанией совместно с «Росконгрессом», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей для ПМЭФа. В нем приняли участие около 150 руководителей компаний из разных отраслей российской экономики, включая банковскую, ИТ, телеком, нефтегазовую, горнодобывающую промышленность, розничную торговлю, химию, энергетику, транспорт и медицину.