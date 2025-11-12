Мировой лидер в области создания устойчивых и инновационных решений для текстильной промышленности, компания The LYCRA Company, объявила о стратегическом партнерстве с брендом Dovetail Workwear. Совместный проект, получивший название капсульной коллекции COOLSWAP™, запланирован к выпуску на весну 2026 года, пишет BussinesWire.

Freepik

Партнерство объединило экспертизу LYCRA в области передовых волокон и глубокое понимание Dovetail Workwear потребностей женщин на рынке рабочей одежды.

Бренд Dovetail Workwear, основанный и управляемый женщинами, известен своим подходом, сфокусированным на конечном пользователе. Компания активно взаимодействует с сообществом работниц физического труда, чтобы выявить их реальные запросы. Наиболее частыми из них являются потребность в прочной, износостойкой одежде, которая при этом обеспечивала бы комфорт и эффективное охлаждение в течение всего рабочего дня.

Новая коллекция COOLSWAP™ была разработана в прямом ответе на эти требования. Ее основой стала сверхлегкая и прочная ткань, созданная с использованием волокна LYCRA® EcoMade. Этот материал обладает комплексом преимуществ: он обеспечивает свободу движений за счет эластичности, быстро сохнет и эффективно отводит влагу, даря ощущение прохлады.

Прочитайте также Кетчуп и стиль: бренды Heinz и Herschel представили необычную коллаборацию

Важным аспектом стала его экологичность: волокно LYCRA® EcoMade частично производится из возобновляемых материалов растительного происхождения и переработанного ПЭТ (полиэтилентерефталата), что способствует сокращению углеродного следа.

Для реализации этого проекта The LYCRA Company выступила не только поставщиком инновационного сырья, но и интегратором, привлекла к сотрудничеству компанию Sapphire Finishing Mills — одного из крупнейших и наиболее технологически продвинутых вертикально интегрированных текстильных производителей в Пакистане.

Прочитайте также Nike представила неожиданную коллаборацию с брендом разноцветных напитков Kool-Aid

Благодаря фокусу Sapphire на устойчивых инновациях и глубоких технических знаниях, концепция Dovetail Workwear была воплощена в высокофункциональной ткани, соответствующей строгим требованиям к рабочей одежде.

Капсульная коллекция COOLSWAP™ включает в себя пять ключевых предметов гардероба: две модели рабочих брюк, шорты-карго, классические шорты и рабочую рубашку с длинным рукавом. Дизайн изделий делает их универсальными, подходящими не только для работы, но и для повседневной носки.