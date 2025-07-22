Курс криптовалюты Dogecoin за последние семь дней вырос на 40%, достигнув максимальных значений с начала февраля. По данным CoinGecko, на момент публикации монета торгуется на уровне $0,26 при общей капитализации $39,8 млрд, что сохраняет за ней восьмую позицию среди крупнейших цифровых активов.

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Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, способствующих такому стремительному росту. В первую очередь, это общее повышение интереса инвесторов к альткоинам (любая криптовалюта, кроме биткоина — «Инк») после значительного роста биткоина и блокчейн-платформы Ethereum. Традиционно в такие периоды капитал начинает перетекать в более волатильные активы, к которым относится и Dogecoin.

Немаловажную роль сыграло и подписание президентом США Дональдом Трампом закона GENIUS о стейблкоинах 18 июля. Это событие создало позитивный фон для всего крипторынка, включая мемкоины.

Особое внимание привлекают действия институциональных игроков. Майнинг-компания Bit Origin объявила о начале реализации стратегии накопления Dogecoin с целью создания резерва на $500 млн. Первая транзакция уже состоялась — компания приобрела DOGE на $40,5 млн.

Параллельно заявки в SEC на запуск биржевых фондов (ETF) были поданы несколькими управляющими компаниями, основанными на Dogecoin. Эксперты оценивают вероятность одобрения таких фондов в 90%.

Несмотря на впечатляющий рост, текущая стоимость DOGE (совпадает по названию с Департаментом государственной эффективности США, который Маск ранее возглавлял) остается значительно ниже исторического максимума в $0,4, достигнутого в конце 2024 года. Специалисты подчеркивают, что движение курса связано преимущественно с общими рыночными трендами, а не с фундаментальными изменениями в самом проекте.

Аналитики предупреждают, что Dogecoin, как и другие мемкоины, остается высокорисковым активом. Его стоимость может существенно колебаться под влиянием рыночных настроений и медийного фона, включая возможные новые заявления Илона Маска, который неоднократно высказывал поддержку этой криптовалюте.