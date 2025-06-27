По оценкам участников рынка, общий объем криптоактивов россиян составляет порядка 2 трлн рублей. От 1% до 5% этих средств, по мнению независимого эксперта по блокчейну и цифровым валютам Олега Огиенко, вложено в высокорискованные мемкоины.

Фото: Freepik

Эксперт отметил, что таким образом сумма вложений россиян в мемкоины может достигать 20–100 млрд руб.

Однако эти инвестиции сопряжены с высокими рисками. Согласно исследованию ChainPlay, опубликованному в августе 2024 года, 97% мемкоинов, запущенных в первые девять месяцев прошлого года, обанкротились, причем 55% из них оказались связаны с мошенническими схемами.

Масштабы криптоафер продолжают расти. По данным DappRadar, ущерб от мошеннических проектов с выводом средств в первом квартале 2025 года составил $6 млрд — это в 67 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года ($90 млн). Основная часть этих схем приходится именно на мемкоины.

Читайте также Трейдеры заработали $100 млн на покупках мемкоина Мелании Трамп до его публичного запуска

Даже легальные проекты могут принести убытки из-за высокой волатильности. Яркий пример — мемкоины Trump и Melania, выпущенные в январе 2025 года перед инаугурацией Дональда Трампа.

Огиенко предположил, что потери россиян от инвестиций в Trump и Melania могли достичь 1 млрд руб., хотя некоторые опытные трейдеры, вероятно, заработали.

Таким образом, вложения в мемкоины остаются крайне рискованными, и инвесторы могут столкнуться как с резкими падениями курсов, так и с прямым мошенничеством.