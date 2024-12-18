Стремительно растущая стоимость биткоина привлекла внимание брендов и ретейлеров элитной одежды, сообщает Reuters. Это вызвало дополнительный интерес к криптовалютам как к платежному средству.

До недавнего времени лишь несколько люксовых брендов экспериментировали с приемом оплаты в криптовалюте. Среди них LVMH, владеющая Tag Heuer, а также модные бренды Gucci и Balenciaga, которые принадлежат Kering.

За последний месяц стоимость биткоина выросла более чем на 50%, превысив отметку в $100 тыс. Сенаторы рассчитывают убедить президента США сделать криптовалютный резерв реальностью.

Сочетание растущей стоимости и поддержки со стороны правительства может сделать его крайне привлекательным для банков и других финансовых институтов.

Если бы регуляторы разрешили, кредитные организации могли бы выдавать займы в долларах под залог криптовалюты, позволяя владельцам превратить ее в реальные деньги. Однако если залог потеряет значительную часть стоимости, то финансовую систему будет ждать крах.

За последнее время стоимость биткоина поднималась до $108 тыс., в настоящее время она составляет $103,6 тыс.

После того как курс биткоина впервые превысил отметку в $100 тыс., эксперты отметили, что достижение исторического максимума говорит о зрелости криптовалют. Его стоимость растет благодаря обещаниям правительства США продвигать меры, связанные с упрощением регулирования этой валюты.