Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) направила в Роспатент заявление с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака «Розовая пантера» в России. В настоящее время права на это наименование принадлежат белгородскому тепличному комплексу «Гринхаус», который с 2022 года входит в структуру ретейлера «Магнит».

Защита знака распространяется на 31-й класс международной классификации товаров и услуг, включающий плодоовощную продукцию, хотя фактически товары под этим брендом предприятием сейчас не выпускаются. Представители MGM и «Магнита» текущее разбирательство официально не комментируют.

Тепличный комплекс «Гринхаус» является прибыльным активом «Магнита»: по итогам 2025 года выручка компании выросла на 26,38%, достигнув 3,69 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,16 млрд руб. Несмотря на масштаб бизнеса владельца, юристы оценивают шансы на сохранение бренда как невысокие. Основным аргументом в пользу MGM выступает общеизвестность франшизы, которая обеспечивает правовую защиту даже в категориях товаров, не связанных с киноиндустрией.

Для кинопроизводителя это повторное обращение в Роспатент по поводу этой франшизы. В октябре 2025 года студия успешно добилась аннулирования аналогичного знака у компании «РЧК-Трейдинг» (дистрибьютор чая и кофе). Регулятор тогда встал на сторону правообладателя, признав название тождественным имени персонажа и названию произведения, созданному в 1963 году.

В российской практике существуют примеры успешной защиты локальных брендов в спорах с мировыми студиями. Например, в 2025 году Верховный суд разрешил заводу «Кристалл» использовать марку «Пираты Карибского моря», признав, что она не является исключительной отсылкой к продукции Disney.

Тем не менее эксперты отмечают, что Россия продолжает исполнять международные обязательства в сфере интеллектуальной собственности. Это гарантирует иностранным правообладателям стандартную процедуру защиты их интересов в судах и российских патентных ведомствах вне зависимости от текущей внешнеполитической ситуации.

