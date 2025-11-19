Розничная сеть «Магнит» возобновляет активное развитие формата жестких дискаунтеров «Первый выбор» (B1), которое было приостановлено весной 2025 года. Соответствующая информация появилась в социальных сетях бренда, пишут «Ведомости».

Freepik

Согласно сообщениям, новые магазины открылись в сентябре в Тверской области, а в октябре — в Московской и Владимирской областях. Планы компании на текущий год включают открытие более десяти точек в Московском регионе. На будущий, 2026 год, сеть также намерена продолжить программу экспансии. Эти данные подтвердила директор формата дискаунтеров «Магнита» Анжела Рябова.

На данный момент сеть «Первый выбор» насчитывает 166 торговых точек, что значительно меньше ранее объявленного плана по запуску 300 дискаунтеров до конца 2024 года.

Как пояснила Рябова, пауза в развитии весной была преднамеренной и необходимой мерой. Ее главной целью была тщательная оценка эффективности критериев выбора локаций для новых магазинов.

Компания стремилась за счет более взвешенного подхода увеличить первичный трафик в только что открытых точках и тем самым улучшить их операционные показатели. Эта аналитическая работа была завершена к концу лета, при этом сама концепция формата — технологичный дискаунтер с упором на свежие продукты, фрукты, овощи и пекарню — осталась неизменной.

Статистика и рыночный контекст

Динамика сети за год демонстрирует непростой путь: после паузы и некоторого сокращения числа точек (с 184 в марте до 156 в июле) к 1 ноября их количество вернулось к отметке 166.

Эта ситуация развивается на фоне общего роста рынка жестких дискаунтеров, совокупная выручка которых в первом полугодии 2025 года выросла на 27%, а общее число магазинов увеличилось на 9,1%. В этом сегменте активно развиваются конкуренты, такие как «Чижик» (Х5), «Находка», «Доброцен» и «Победа».

Эксперты отмечают, что, несмотря на тренд на рациональное потребление, полностью перейти на покупки в дискаунтерах потребители не готовы, используя их для частичного удовлетворения потребностей. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стратегия «Магнита» сейчас сосредоточена на максимально эффективном использовании локаций путем выбора оптимального розничного бренда для каждой из них.

В 2025 году некоторые магазины «Магнит у дома» были переформатированы в «Мою цену» или «Дикси». Эксперт полагает, что «Первый выбор» в текущих условиях концентрируется на развитии в Подмосковье, где для него уже создана логистическая инфраструктура, в то время как в регионах более успешным оказывается формат «Моя цена».