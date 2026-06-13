Американская компания Hyperscale Data подтвердила начало производства первых 30 человекоподобных роботов модели OPR-R2 через подразделение Omnipresent Robotics. Партия войдет в состав более масштабной программы — всего на мичиганском кампусе планируется развернуть 143 машины. Поставку компонентов и сборку первых устройств компания ожидает завершить в третьем квартале 2026 года.

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Роботы будут размещены в лаборатории обучения моделей (Model Training Laboratory), создаваемой на территории мичиганского кампуса. Там они будут работать совместно с персоналом дата-центра: собирать данные, участвовать в обучении моделей, валидации симуляций и обслуживании объекта. Лаборатория проектируется как среда для тестирования и верификации ИИ-систем — языковых, мультимодальных и роботизированных фундаментальных моделей.

Инфраструктурной основой комплекса станет вычислительная платформа на базе оборудования Nvidia. Центр площадью около 9 300 кв. м объединит серверные мощности, среды физического моделирования и системы сбора реальных данных. По замыслу компании, совместная эксплуатация роботов и высокопроизводительных вычислительных ресурсов должна создать условия для замкнутого цикла обучения «физического ИИ» — систем с ИИ, взаимодействующих с реальным миром, — в том числе роботов.

Исполнительный председатель Hyperscale Data Милтон Олт III охарактеризовал физический ИИ как одно из ключевых направлений развития отрасли. По его словам, нынешние модели хорошо справляются с языковыми задачами и генерацией контента, тогда как следующее поколение систем должно научиться понимать физическую среду и взаимодействовать с ней. Мичиганский кампус, по его словам, создается именно для того, чтобы закрыть этот разрыв.

По мере наращивания парка роботов Hyperscale Data намерена расширять их применение: от исследований и тестирования до логистики, операционного обслуживания объектов и коммерческих демонстраций. Параллельно компания ведет подготовку к выделению диверсифицированного холдинга Ault Capital Group в самостоятельную структуру — сделку планируется закрыть во втором квартале 2027 года, после чего Hyperscale Data сосредоточится исключительно на дата-центрах и высокопроизводительных вычислениях.

Запуск производства OPR-R2 происходит на фоне конкуренции в сегменте промышленных гуманоидных роботов, где уже работают Figure, Agility Robotics, Apptronik и китайские производители. Для Hyperscale Data, изначально позиционировавшейся как биткоин-майнер и оператор дата-центров, выход в робототехнику означает существенное расширение бизнес-модели в расчете на рост рынка физического ИИ.

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