Кемеровский районный суд оштрафовал жителя региона на 100 тыс. руб. за незаконное использование электроэнергии по льготному тарифу для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд также постановил конфисковать ноутбук и 50 единиц оборудования для майнинга ASIC, обратив их в собственность государства. Фигурант, разместивший оборудование в гараже, значительно превышал нормы потребления энергии для бытовых нужд, используя ее в коммерческих целях, следует из решения.

По данным суда, действия майнера нанесли ущерб компании «Кузбассэнерго» в размере 4,6 млн руб. Обвиняемый был признан виновным по части 2 статьи 165 УК: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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В ходе заседания фигурант признал вину и возместил причиненный ущерб, поэтому лишение свободы, предусмотренное в этой части вменяемой ему статьи, назначено не было.