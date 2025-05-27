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Майнера в Кемеровской области оштрафовали за использование льготного тарифа на электричество

Кемеровский районный суд оштрафовал жителя региона на 100 тыс. руб. за незаконное использование электроэнергии по льготному тарифу для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Freepik

Суд также постановил конфисковать ноутбук и 50 единиц оборудования для майнинга ASIC, обратив их в собственность государства. Фигурант, разместивший оборудование в гараже, значительно превышал нормы потребления энергии для бытовых нужд, используя ее в коммерческих целях, следует из решения.

По данным суда, действия майнера нанесли ущерб компании «Кузбассэнерго» в размере 4,6 млн руб. Обвиняемый был признан виновным по части 2 статьи 165 УК: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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В ходе заседания фигурант признал вину и возместил причиненный ущерб, поэтому лишение свободы, предусмотренное в этой части вменяемой ему статьи, назначено не было.

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