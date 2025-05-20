Минэнерго рассматривает возможность переезда майнеров криптовалют в северные регионы России, где есть свободные сетевые мощности, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в интервью ТАСС.

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«Есть небольшое количество именно свободной сетевой мощности, в первую очередь на севере. Там стоит вопрос: либо выводить эти мощности, но это не всегда возможно, либо они будут стоять, а мы на их эксплуатацию будем тратить деньги. Вот как раз там можно что-то подумать с майнерами, их туда посадить и рассмотреть возможность сетевого тарифа. Но это не льгота как таковая, а другой принцип тарифообразования», — отметил он.

В начале мая, Грабчак отметил, что ведомство обсуждает с майнерами использование электросетевых центров питания, ранее предназначенных для нефтедобычи. Они могут обеспечить долгосрочную работу майнеров при условии экономической и энергетической пользы для регионов.

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В ноябре 2024 года российские власти легализовали майнинг (процесс получения криптовалюты). Он стал доступен при условии предоставления в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о полученных активах и адресов криптокошельков.

Однако с 1 января этого года по март 2031-го майнинг полностью запретили в десяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Тогда же частичный запрет на майнинг ввели на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025 году он действовал с 1 января по 15 марта, а в следующие годы будет действовать с 15 ноября по 15 марта.

С 7 апреля на юге Иркутской области майнинг запретили полностью до весны 2031 года. По словам губернатора области Игоря Кобзева, региональные власти давно просили об этом правительство, так как майнинг создавал слишком высокую нагрузку на энергосистему региона.