Правительство Малайзии ввело немедленное ужесточение контроля за экспортом высокопроизводительных ИИ-чипов, произведенных в США. Эта мера является ответом на глобальную геополитическую напряженность и так называемую «чиповую войну». Существует риск, что Малайзия, будучи важным центром в полупроводниковой индустрии, может быть использована для обхода американских санкций и перенаправления технологий в нежелательные страны.

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Министерство инвестиций, торговли и промышленности (MITI) Малайзии заявило, что теперь для любого экспорта, транзита или перевалки таких чипов потребуется специальное разрешение в соответствии с Законом о стратегической торговле 2010 года. Это решение принято для устранения нормативных пробелов, пока власти рассматривают вопрос о формальном включении ИИ-чипов в список стратегических товаров.

Мера подпадает под положение «всеобъемлющего контроля», которое обязывает компании уведомлять власти за 30 дней, если они подозревают, что их товар может быть использован не по назначению. Министерство предупредило, что против любых нарушителей будут приняты строгие юридические меры.

Этот шаг демонстрирует стремление Малайзии соответствовать международным нормам и обязательствам. В заявлении MITI подчеркивается, что страна не потерпит использования своей юрисдикции для незаконной торговой деятельности. Это важно для сохранения репутации надежного торгового партнера и предотвращения риска вторичных санкций со стороны США.

Ранее крупнейший мировой чипмейкер Nvidia заявил о том, что рискует потерять $5,5 млрд из-за введенных бывшим и нынешним президентами США ограничений на поставку чипов в Китай.