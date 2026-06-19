Около 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая ИП, смогут сохранить освобождение от НДС благодаря отсрочке снижения порога доходов на УСН. Такую оценку дал глава «Опоры России» Александр Калинин. Речь идет о предпринимателях с годовым доходом от 15 млн до 20 млн руб., которые без поправок должны были стать плательщиками НДС в ближайшие два года.

По действующим правилам порог должен снизиться с 20 млн до 15 млн руб. в 2027 году, а затем до 10 млн руб. в 2028-м. Новый законопроект предлагает сохранить лимит в 20 млн руб. по 2029 год включительно, снизить его до 15 млн руб. с 2030-го и до 10 млн руб. с 2031 года. Документ внесли в Госдуму депутаты и сенаторы после предложения президента Владимира Путина отложить снижение порога на максимально длительный срок.

По расчетам «Актион Бухгалтерии», в 2027 году отсрочка позволит сохранить освобождение от НДС более чем 50 тыс. компаний на УСН, а в 2028-м их число может приблизиться к 60 тыс. В 2024 году годовой доход от 15 млн до 20 млн руб. получили около 41 тыс. организаций, в 2025-м — уже 46 тыс., или 6,4% всех компаний на упрощенной системе. ИП в этих расчетах не учитывались.

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Минфин оценивает масштаб поддержки шире. По данным ведомства, поправки затронут около 360 тыс. субъектов МСП. В эту оценку входят компании и ИП не только с доходами от 15 млн до 20 млн руб., но и другие предприниматели, которых должно было затронуть дальнейшее снижение порога. В «Актион Бухгалтерии» допускают, что фактическое число получателей льготы окажется меньше из-за закрытия предприятий, снижения спроса и стремления части бизнеса удерживать доходы ниже налогового лимита.

Предложенная отсрочка пока касается только УСН, тогда как для патентной системы прежний график снижения порога сохраняется. Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что решение по ПСН потребует отдельной проработки и может быть принято до конца года. В Госдуме объясняют осторожность различиями между двумя режимами. Патенты приобретаются на срок от одного до 12 месяцев, а их стоимость и доступные виды деятельности зависят от решений регионов.

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