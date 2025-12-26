Корпорация МСП, изучив статистику последних трех лет, выявила любопытные сезонные закономерности: оказывается, в последний месяц года особенно хорошо «разгоняются» по выручке далеко не все. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Абсолютные чемпионы роста: игры, мех и скорость

Лидерами декабрьского бума стали разработчики компьютерных игр. Их выручка в этом месяце взлетает почти в 2,5 раза по сравнению со средними месячными показателями года. Видимо, новогодние каникулы — идеальное время, чтобы погрузиться в виртуальные миры.

Вслед за ними идут производители меховых изделий с ростом на 94%. Теплые шубы и шапки — это и подарок, и практичная защита от мороза.



Замыкают тройку лидеров курьерские службы — их выручка увеличивается на треть. Неудивительно: ажиотажный спрос на подарки и подготовка к праздникам требует от курьерских служб работать в усиленном режиме.

Как объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, «рост выручки обусловлен повышением спроса на определенные виды товаров и услуг». Он также отметил, что в целом для малого и среднего бизнеса декабрь — прибыльный месяц: выручка в среднем на 10−15% выше, чем в остальные месяцы года.

«За прошлый декабрь в среднем одно предприятие в секторе МСП получило выручку около 2,1 млн руб.», — приводит Исаевич конкретные цифры.

Прочитайте также Деньги уходят на врачей: главные тренды доходов российских предпринимателей в 2025 году

Кто еще в плюсе?

Помимо явных лидеров, растут и другие направления:

Парикмахерские и салоны красоты демонстрируют схожий с курьерами прирост — всем хочется выглядеть безупречно на праздниках.

Специализированные магазины по продаже рыбы удваивают выручку.

Продавцы ювелирных изделий и часов получают +54%.

Магазины игрушек радуются росту на 51%.

Торговля компьютерной техникой и телефонами также показывает уверенный рост (43% и 42% соответственно).

Интересно, что даже самозанятые в декабре 2024 года получили доход на треть выше среднего, подтверждая общий тренд.

Однако декабрь — не панацея для всех. Например, в сфере туризма это не самый прибыльный месяц. «В гостиничном бизнесе в декабре фиксируется снижение на 8%», — отмечает Исаевич. Все логично: основные брони на новогодние туры делаются заранее, а пик доходов отельеров традиционно приходится на лето.

Главный вывод этого анализа в том, что декабрьский всплеск — это не просто подарок судьбы, а важный инструмент. «Декабрь часто позволяет предпринимателям сбалансировать такие колебания [спроса], чтобы продолжать вести свою деятельность», — резюмирует Исаевич.

Для многих малых бизнесов эти «новогодние» деньги становятся финансовой подушкой, которая помогает пережить более спокойные или сложные периоды в году.