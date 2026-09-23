Британская рекламная группа WPP открыла в Лондоне новый производственный центр, который должен помочь клиентам быстрее создавать и адаптировать рекламный контент для социальных сетей и других цифровых платформ.

Markus Winkler, Unsplash

Центр Devon’s Point в Восточном Лондоне занимает около 34 тыс. кв. футов (примерно 3,2 тыс. кв. м). В нем разместили студии для съемок, пространства для совместной работы создателей контента и технологии производства с использованием искусственного интеллекта.

По словам генерального директора WPP Синди Роуз, компании все чаще нужны рекламные решения, которые можно быстро масштабировать и адаптировать под разные рынки и аудитории. Среди клиентов WPP — Coca-Cola, Unilever и Ford.

Новый центр объединяет производство и постпродакшен под одной крышей. В частности, WPP демонстрирует возможности ИИ на примере съемки настоящего Ford Capri, который затем можно поместить в виртуальную обстановку — например, на улицу Парижа.

Читайте также OpenAI начала тестировать рекламу, которая ведет в чат с брендом вместо сайта

Открытие центра стало частью реорганизации WPP. В начале 2026 года Роуз объединила производственные мощности группы в подразделение WPP Production — одно из четырех операционных направлений компании.

Речь идет не только об ускорении создания рекламы. По словам Роуз, WPP стремится помогать клиентам одновременно работать с локальными сообществами, масштабировать взаимодействие с потребителями и адаптировать контент к алгоритмам цифровых платформ, включая сервисы с искусственным интеллектом.

«Многие предложения, на которые мы отвечаем сегодня, — это комплексные проекты, охватывающие креатив, производство, медиа и все чаще корпоративные решения», — сказала Роуз Reuters.

Открытие центра происходит на фоне восстановления WPP. В августе компания подтвердила прогноз на год после результатов первого полугодия, которые оказались лучше ожиданий. После этого акции WPP за один день выросли на 29%.

Одновременно компания пересматривает свои активы. Роуз заявила, что WPP выявила «довольно большое количество» активов, которые не являются ключевыми для комплексного предложения клиентам. Группа рассматривает возможность их частичной продажи или передачи в партнерские модели, чтобы улучшить баланс и высвободить средства для инвестиций в направления роста.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.