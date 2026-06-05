Банк России предложил изменить законодательство, чтобы распространить защиту потребителей финансовых услуг на сделки, которые оформляются через маркетплейсы и другие электронные платформы. Пакет поправок уже передан в правительство, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Регулятор предлагает убрать разрыв между традиционными и цифровыми каналами продаж. При оформлении финансовых продуктов через банки и другие лицензированные организации действуют строгие требования к раскрытию информации и общению с клиентами. На маркетплейсах аналогичные нормы сейчас фактически отсутствуют.

По словам Чистюхина, клиент должен получать одинаковый уровень защиты независимо от того, где оформляет услугу. Речь идет о кредитах, займах и других финансовых продуктах, которые могут продаваться как через офисы финансовых организаций, так и через интернет-площадки.

В ЦБ считают, что решить проблему только добровольными соглашениями участников рынка не получится. Регулятор предлагает закрепить единые стандарты на уровне закона — требования к информированию клиентов, ограничения на навязывание услуг и запрет на недостоверные или вводящие в заблуждение обещания.

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По словам Чистюхина, после направления инициативы серьезных возражений от участников обсуждения не поступало. При этом детальная проработка формулировок еще впереди, поэтому отдельные положения документа могут измениться.

Одной из причин инициативы стали ограниченные полномочия Банка России в отношении маркетплейсов. Такие площадки не входят в зону прямого надзора регулятора, поэтому ЦБ сложнее выявлять и оценивать недобросовестные практики при продвижении финансовых продуктов.

По словам представителя ЦБ, отдельные проблемные случаи уже фиксируются, но говорить о массовости явления пока рано. В Банке России рассчитывают остановить распространение таких схем до того, как они станут массовыми.

Чистюхин подчеркнул, что опыт регулирования уже показал — в сфере защиты прав потребителей эффективнее работают не временные договоренности, а четко прописанные законодательные нормы, обязательные для всех участников рынка.

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