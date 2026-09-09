В Московском регионе оживился спрос на склады. NF Group приводит для III квартала 2026 года объем сделок купли-продажи и аренды в 836 919 кв. м — на 42,8% больше, чем за все первое полугодие. Однако участники рынка пока не считают это началом устойчивого восстановления. По их оценке, бизнес ищет дополнительные и резервные площади, чтобы снизить зависимость от отдельных складов и избежать перебоев в поставках.

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Дополнительный спрос обеспечили в том числе маркетплейсы. После повреждения части складов Ozon и Wildberries начали искать готовые помещения для фулфилмента — хранения товаров, сборки и отправки заказов. Логистические операторы тоже арендуют больше площадей, а некоторые компании держат их в резерве на случай новых перебоев. Участники рынка связывают эту активность прежде всего со стремлением снизить риск сбоев в поставках и пока не видят в ней подтверждения долгосрочного роста.

До прошлогодних показателей рынок пока не дотягивает. По данным Bright Rich | Corfac International, за январь-август 2026 года в Московском регионе заключили 77 сделок на 856 800 кв. м. За тот же период 2025-го — 96 сделок на 1,26 млн кв. м. По площади это снижение на 32%. Компании осторожнее расширяют бизнес и берегут оборотные средства, поэтому часть арендаторов отказывается от лишних помещений или передает хранение и обработку товаров сторонним логистическим операторам.

При этом ставки аренды складов продолжают снижаться. По данным NF Group, в сентябре собственники готовых объектов класса, А в Московском регионе запрашивают в среднем 10 140 руб. за 1 кв. м в год без НДС и операционных расходов. За год ставка снизилась на 13%, а по сравнению с декабрем 2025-го — на 7%. К концу 2026 года она может опуститься до 9500 руб. за 1 кв. м в год, прогнозирует консультант.

Ставки идут вниз из-за быстрого роста предложения. В расчетах NF Group объем ввода складов классов, А и В в Московском регионе за январь—сентябрь 2026 года составляет 1,68 млн кв. м — на 83% больше, чем за тот же период годом ранее. С учетом субаренды на рынке доступны 6,9% складских площадей — более 2 млн кв. м. К концу года объем свободных помещений может вырасти до 2,3–2,4 млн кв. м, ожидают в компании.

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Избыток свободных площадей заставляет собственников конкурировать за арендаторов. Они предлагают скидки и арендные каникулы, особенно на складах, которые уступают конкурентам по расположению и техническим параметрам. При этом устойчивее остается спрос на современные объекты, которые можно быстро приспособить к работе крупных логистических операторов и маркетплейсов.

Владельцам складов в России стало сложнее застраховать объекты от терроризма, диверсий и атак БПЛА, особенно крупные комплексы, где сосредоточены большие запасы товаров. После серии атак часть страховщиков приостановила продажу таких полисов, а другие предлагают заградительные условия. По словам представителя страхового брокера Remind Александра Ефимова, в отдельных предложениях тарифы доходят до 60%. При оценке риска учитывают расположение склада, его инженерные системы, средства защиты и характеристики хранимых грузов.

Проблемы со страховкой затрагивают и новые склады: крупные арендаторы и банки часто требуют полис как условие аренды или финансирования. Дорожает само покрытие, растут и франшизы — от них зависит, какую часть ущерба клиенту придется возмещать самому. Для крупных объектов они могут достигать сотен миллионов рублей. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принимающая часть рисков страховщиков, с июля внедряет единые условия перестрахования рисков терроризма, диверсий и атак БПЛА с учетом категории объекта, лимита выплат и франшизы. Пока собственники конкурируют за арендаторов и снижают ставки, расходы на страховую защиту растут.

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