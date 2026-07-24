После сдержанного начала года спрос на склады в Московском регионе заметно восстановился. По данным CORE.XP, во втором квартале 2026 года компании арендовали и приобрели 425 тыс. кв. м площадей класса А. Это на 45% больше, чем годом ранее, и на 59% выше результата первого квартала.

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Всего за первое полугодие компании арендовали и приобрели 693 тыс. кв. м складов, подсчитали в CORE.XP. Год к году показатель вырос на 8,3%. IBC Real Estate оценила объем сделок только за второй квартал несколько выше — в 461 тыс. кв. м, что на 12% больше прошлогоднего результата. Однако прогнозы на весь год остались осторожными. В NF Group ожидают сокращения спроса на 20−30%, до 1,1−1,3 млн кв. м.

Восстановление спроса во многом обеспечили несколько крупных сделок. «Форт Транс Логистика» арендовала 45 тыс. кв. м в логопарке RBNA «Шишкин Лес», Ozon — 44 тыс. кв. м в Обухове, а BG Logistic — 40 тыс. кв. м в комплексе «Марвел Валищево».

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При этом свободных складов на рынке становится все больше. Доля вакантных площадей достигла 7,7%, а их совокупный объем за год удвоился. По оценке IBC Real Estate, ввод 2,6 млн кв. м, или 46,4% всех запланированных на 2026 год площадей, могут перенести на 2027-й. Еще 540 тыс. кв. м спекулятивных складов уже полностью построены, но пока не введены в эксплуатацию из-за отсутствия покупателей и арендаторов. Пустые объекты не приносят дохода, однако после открытия требуют расходов на обслуживание кредитов, эксплуатацию и налоги.

Спрос на склады не исчез, но стал более адресным. Маркетплейсы и ретейлеры интересуются прежде всего форматом built-to-suit — объектами, которые возводят под требования конкретного заказчика. Дополнительный спрос могут обеспечить иностранные компании, в том числе выходящие на российский рынок игроки из Китая. Однако, по мнению экспертов, они вряд ли заменят объемы, которые в предыдущие годы обеспечивали крупнейшие маркетплейсы.

Во второй половине года в CORE.XP ожидают дальнейшего восстановления спроса по мере стабилизации ставок и роста потребительской активности. Компания прогнозирует, что за весь 2026 год объем сделок достигнет примерно 1,5 млн кв. м. Эта оценка оказалась заметно оптимистичнее прогноза NF Group, ожидающей результат в пределах 1,1−1,3 млн кв. м.

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