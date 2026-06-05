Крупнейшие российские маркетплейсы закрепили право продавцов не участвовать в скидочных акциях, которые финансирует сама площадка. Отказ от таких программ не должен ухудшать видимость товаров, позиции в поиске, рейтинг магазина или другие показатели, которые могут влиять на продажи.

Эти положения вошли в обновленную редакцию меморандума о добросовестных практиках цифровых платформ. Документ 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали Wildberries, Ozon и «Авито».

Новые договоренности расширяют список добровольных обязательств участников рынка. Платформы также обязуются соблюдать единые подходы к работе с российскими поставщиками и исключать ситуации, при которых зарубежные продавцы получают более выгодные условия размещения или продвижения товаров.

Изменения затронули и расчеты с партнерами. Владельцев пунктов выдачи и продавцов будут предупреждать об изменении условий сотрудничества, которые влияют на деньги, минимум за 45 дней. Кроме того, площадки договорились сделать прозрачнее процедуры утилизации и списания товаров.

Отдельный блок касается безопасности торговли. Маркетплейсы намерены активнее использовать искусственный интеллект для проверки контента, выявления контрафакта и борьбы с манипуляциями в отзывах. В пунктах выдачи заказов также планируют расширить использование систем видеонаблюдения.

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Глава Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что меморандум обновили после предложений и претензий, которые чаще всего поступали от участников рынка. В первую очередь они касались скидочных механизмов, прозрачности правил работы и защиты интересов продавцов.

Базовая версия соглашения появилась в ноябре 2025 года. Тогда крупнейшие игроки рынка электронной коммерции договорились заранее внедрить часть норм закона о платформенной экономике, который начнет действовать с октября 2026 года.

В Ассоциации цифровых платформ считают, что добровольное регулирование останется востребованным и после вступления закона в силу. Такой механизм позволяет быстрее внедрять новые отраслевые стандарты и проверять их эффективность до того, как появятся обязательные законодательные требования.

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