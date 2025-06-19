Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью французскому изданию Le Point. «Инк» сделал выжимку из него про бизнес и технологии.

Фото: Le Point

Про конкурентов Telegram

Дуров заявил, что WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) копирует у Telegram все с «пятилетним опозданием». «Я уже встречался с Марком Цукербергом. Я уважаю его как корпоративного босса, но с такими средствами, я все же думаю, что они могли бы проявить больше воображения», — добавил он.

Говоря о мессенджере Signal, Павел Дуров отметил, что оба продукта «находятся на одной стороне перед лицом вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

Про Маска, Альтмана и Цукерберга

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск может быть очень эмоционален, отметил Дуров. «В то время как я стараюсь глубоко подумать, прежде чем действовать. Но это также может быть источником его силы. Преимущество одного человека часто может превратиться в слабость в другом контексте», — добавил он.

По его мнению, Цукерберг хорошо приспосабливается и быстро следует тенденциям, но ему не хватает фундаментальных ценностей, которым он оставался бы верен, независимо от изменений политического климата или моды в технологическом секторе.

Глава OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, обладает отличными социальными навыками, сказал Дуров, добавив, что многие задаются вопросом, достаточно ли его технических знаний после ухода многих ученых, чтобы поддерживать ChatGPT конкурентоспособным.

Про искусственный интеллект

Основатель Telegram отметил, что сегодня генеративный ИИ не мыслит. «Он не понимает. Он доволен тем, что читает огромное количество текстов и выплевывает согласованную версию. Звучит правдоподобно, но это не обязательно так. И мы, люди, позволяем себя обмануть, потому что связываем изощренный язык с интеллектом. Но эти модели не умны. Они просто изощренные», — считает Дуров.

Он добавил, что его брат Николай сейчас работает над настоящим ИИ, который способен огически мыслить и понимать мир.

Про цифровой аскетизм

Дуров считает, что уведомление на смартфонах — это «паразиты в нашей жизни», а внимание — наш самый ценный ресурс. «Я предпочитаю читать, думать и писать, чем быть прикованным к телефону. Это освобождает меня. Моя команда знает, как со мной связаться, и я могу оставаться сосредоточенным», — рассказал он.

Ранее о своем подходе к цифровому детоксу Дуров рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.