Маск выступил в суде по делу о будущем OpenAI, обвинив компанию в отказе от первоначальной миссии и превращении в коммерческий проект. В ответ юристы OpenAI заявили, что именно Маск изначально стремился к контролю над компанией, а иск стал реакцией на утрату влияния.

По словам Маска, OpenAI создавалась как структура, работающая «на благо человечества», но со временем превратилась в коммерчески ориентированную компанию. «Если мы допустим разграбление благотворительных организаций, то вся основа благотворительности в Америке будет разрушена. Это меня беспокоит», — заявил он.

Маск подчеркнул, что он стоял у истоков проекта: предложил идею, собрал команду и обеспечил начальное финансирование. По его словам, он сознательно отказался от коммерческой модели на старте.

Юристы OpenAI представили иную версию событий. Адвокат компании Уильям Савитт заявил, что именно Маск изначально видел в проекте коммерческий потенциал и стремился получить над ним контроль. «Его волнует только то, чтобы Илон Маск был на вершине. Мы здесь, потому что мистер Маск не добился своего», — заявил Савитт.

По версии защиты, предприниматель рассчитывал со временем возглавить OpenAI, а судебный иск стал реакцией на утрату влияния.

Отдельно подчеркивается, что создание коммерческого подразделения в 2019 году было вынужденной мерой: это позволило привлекать ресурсы и конкурировать с такими игроками, как Google и его ИИ-подразделение DeepMind.

Сторона Маска, представленная адвокатом Стивеном Моло, настаивает, что именно руководство OpenAI стало двигаться в сторону прибыли, активно привлекая инвесторов, включая Microsoft, вложившую около $10 млрд в 2023 году.

Сам Маск тем временем усилил конкуренцию, создав в 2023 году собственную ИИ-компанию xAI.

Судебное разбирательство может стать прецедентом, который определит, как будут развиваться гибридные структуры на стыке благотворительности и высокотехнологичного бизнеса — особенно в сфере искусственного интеллекта, где ставки продолжают стремительно расти.

