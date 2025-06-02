Илон Маск объявил о запуске XChat — нового мессенджера, интегрированного в платформу X. Ранее о переходе XChat в стадию бета-тестирования сообщил TechCrunch. По словам бизнесмена, приложение предлагает сквозное шифрование, исчезающие сообщения, возможность пересылки любых файлов, а также аудио- и видеозвонки без необходимости указывать номер телефона.

XChat построен на языке программирования Rust и использует «совершенно новую архитектуру» с «шифрованием в стиле биткоина». Эти заявления вызвали у некоторых пользователей и экспертов скептицизм.

«Несмотря на стойкие мифы, биткойн не использует шифрование на уровне транзакций. Транзакции передаются в открытом виде. Все открыто, проверяемо и намеренно заметно. Единственная криптография задействована в цифровых подписях (ECDSA) и хешировании, (SHA-256), которые обеспечивают целостность и подлинность, но не конфиденциальность», — написал пользователь с ником S Tominaga.

«Биткоин в основном использует подписи, а не шифрование. Это все равно что сказать, что мы решили запустить нашу ракету на воде, поскольку NASA использует водород и кислород», — заявил доцент кафедры компьютерных наук в Мэрилендском университете Ян Майерс, пишет Coindesk.

Маск анонсировал XChat на фоне отрицания сделки с Telegram. На прошлой неделе глава мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram и xAI договорились о годичном сотрудничестве на $300 млн и доход с подписок. Однако вскоре Маск написал, что «никакой сделки подписано не было». Дуров это признал, но отметил, что сторонам осталось только уладить формальности.