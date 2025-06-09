Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сам нанес наибольший ущерб своей репутации. Об этом он написал в соцсети Х. Признание произошло на фоне ссоры с президентом США Дональдом Трампом и проблем в бизнесе.

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«Это возмутительно, сколько усилий, направленных на разрушение моей репутации, было предпринято, особенно с моей собственной стороны», — написал Маск.

Конфликт с Трампом начался в начале июня, когда бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента, назвав его «отвратительным и мерзким». По мнению Маска, документ увеличит госдолг США и подорвет работу департамента эффективности госуправления (DOGE).

Трамп ответил, что Маск «сошел с ума» и был «на исходе» в администрации, после чего его попросили уйти. В ответ Маск заявил о связи Трампа с делом умершего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетними, но позже удалил пост.

Затем, 8 июня, бывший советник Трампа Стивен Бэннон сообщил, что в апреле Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили потасовку в Белом на почве невыполненного обещания бизнесмена снизить бюджетные расходы США на $1 трлн.

Публичные споры Маска, включая его политические высказывания и обвинения, усилили давление на репутацию и бизнес Tesla. Reuters ранее сообщило, что в 2025 году рыночная капитализация компании сократилась на 29,3% ($380 млрд) до $917 млрд, что опустило Tesla с восьмого на десятое место в мировом рейтинге.