На прошлой неделе OpenAI возглавила группу американских технологических гигантов, заключивших соглашение о строительстве одного из крупнейших в мире центров обработки данных для ИИ в Абу-Даби. В тоже время Илон Маск активно пытался заблокировать сделку, если в нее не включат его стартап xAI, сообщают осведомленные источники.

Фото: Джим Ло Скальцо/EPA/Shutterstock

Во время звонка с руководством эмиратской компании G42 (контролируемой братом президента ОАЭ) Маск предупредил собравшихся: по его словам, у их планов нет шансов на одобрение президентом Трампом, если в сделку не войдет его компания.

Как стало известно Маску незадолго до поездки Трампа в середине мая в страны Персидского залива, CEO OpenAI Сэм Альтман должен был присоединиться к делегации для подписания соглашения в ОАЭ. Это вызвало гнев предпринимателя, сообщают представители Белого дома. Маск неожиданно присоединился к поездке и появился рядом с президентом в Саудовской Аравии.

После его жалоб Трамп и американские чиновники пересмотрели условия сделки, но решили продолжить. По данным источников, Маск был против соглашения, которое могло бы принести выгоду Альтману. Советники Трампа и его спецпредставитель по ИИ Дэвид Сакс даже обсуждали, как успокоить Маска, чтобы успеть объявить сделку до окончания ближневосточного турне.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Это еще одна великолепная сделка для американского народа благодаря президенту Трампу и его команде».

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Маск и Альтман вместе основали OpenAI в 2015 году, но в 2018 году Маск покинул компанию после борьбы за влияние. С тех пор он публично критикует бывшего партнера, обвиняя его в предательстве миссии OpenAI и называя «мошенником». В ответ на успех ChatGPT Маск запустил собственный ИИ-стартап xAI, но он пока не достиг коммерческого успеха OpenAI.

ОАЭ, стремясь диверсифицировать экономику, сделали ставку на искусственный интеллект. После ограничений администрации Байдена на экспорт чипов страна начала лоббировать Трампа, предлагая многомиллиардные инвестиции в США.

Ключевой частью стратегии стало привлечение американских ИИ-компаний в Абу-Даби. ОАЭ подготовили площадку для кластера дата-центров мощностью 5 гигаватт — крупнее любого аналога в США.

После переговоров с советником по безопасности ОАЭ Тахнуном аль-Нахайяном в марте администрация Трампа одобрила сделку, позволяющую эмиратам закупать больше чипов и построить дата-центр для американской ИИ-компании.

G42 (контролируемая Тахнуном) выбрала OpenAI в качестве первого партнера, привлекла Oracle, Nvidia, Cisco и SoftBank. По условиям, ОАЭ оплачивают строительство в Абу-Даби и аналогичный проект в США.

Сделка под названием «Stargate ОАЭ» (по аналогии с американским проектом Трампа) была анонсирована 22 мая с недельной задержкой.

Реакция Маска напомнила его гнев в январе, когда Трамп объявил о $500 млрд инвестициях в американский «Stargate» с участием OpenAI. Тогда Маск критиковал сделку в соцсетях, утверждая, что у партнеров нет достаточного финансирования.

ОАЭ активно развивают связи с Маском. Фонд MGX Тахнуна инвестировал $6 млрд в xAI, а Дубай договорился с The Boring Company о строительстве тоннелей.

xAI остается кандидатом на участие в будущих проектах кластера. Согласно договору, компания Маска входит в короткий список американских фирм, которым разрешено закупать до 500 тыс. чипов в год.