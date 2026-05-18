Илон Маск заявил, что полностью автономные автомобили без участия человека начнут массово распространяться в США уже к концу 2026 года. По его словам, технология выходит за пределы пилотных тестов в Техасе и постепенно переходит к запуску полноценных роботакси-сервисов в крупных городах.

Austin Ramsey, Unsplash

Выступая на саммите Smart Mobility в Тель-Авиве, глава Tesla заявил, что в Техасе уже тестируются беспилотные автомобили без резервных систем контроля со стороны человека, и в ближайшее время такой подход может начать масштабироваться по всей стране.

Tesla развивает сервисы роботакси в Остине, Далласе и Хьюстоне, однако тесты уже показывают проблемы с доступностью сервиса и логистикой поездок. Пользователи жалуются на долгое ожидание, ограниченное число машин и точки высадки, которые иногда находятся далеко от конечного пункта маршрута.

Читайте также Uber превратит своих водителей в сеть сбора данных для беспилотников и ИИ

Пока Tesla расширяет тесты роботакси в Техасе и готовится масштабировать сервис на другие города, компания продолжает сталкиваться с техническими и регуляторными проблемами. В этом месяце Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило об отзыве 218 868 автомобилей Tesla из-за задержек при передаче изображения с камер заднего вида, которые могут повышать риск аварий. С трудностями сталкиваются и конкуренты: Waymo ранее отозвала около 3,8 тыс. роботакси после выявления риска въезда на затопленные дороги.

Проблемы возникают и у конкурентов Tesla. Платформа Waymo, принадлежащая Alphabet, ранее отозвала около 3,8 тыс. роботакси после выявления риска въезда на затопленные дороги.

Несмотря на технические и регуляторные сложности, Маск уверен, что переход к ИИ-управляемому транспорту будет происходить гораздо быстрее, чем ожидает рынок. По его прогнозу, через 5–10 лет «около 90% всего пробега» будут обеспечивать системы искусственного интеллекта, а владение личным автомобилем постепенно станет нишевым сценарием.

Читайте также Tesla начала выпуск роботакси Cybercab без руля и педалей

Помимо автономного транспорта, Маск затронул и другие проекты. По его словам, SpaceX близка к созданию многоразовых ракет нового поколения, которые могут заметно снизить стоимость космических запусков.

Маск также сообщил, что Neuralink планирует провести первую имплантацию устройства Blindsight уже в этом году. По его словам, технология сможет сначала дать ограниченное зрение людям с врожденной слепотой, а в перспективе — значительно расширить человеческие визуальные возможности.

По мнению Маска, в течение следующего десятилетия человекоподобные роботы могут стать «почти повсеместными». Он также допустил, что рост производительности таких систем приведет к появлению новых экономических моделей — вплоть до концепции «всеобщего высокого дохода».

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.