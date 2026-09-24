McDonald’s решил зарабатывать не только на продаже еды. Компания объявила о планах запустить собственную рекламную сеть, через которую другие бренды смогут размещать рекламу для посетителей ресторанов.

Ilana, Unsplash

Пилотный проект уже запустили в США. С августа реклама сторонних брендов появилась на цифровых экранах для заказов в 450 ресторанах McDonald’s, которыми компания управляет самостоятельно. Пока программа не распространяется на заведения франчайзи, которых в США около 14 тыс.

В McDonald’s рассчитывают со временем превратить рекламное направление в бизнес с выручкой до $1 млрд. Глобальный директор по маркетингу компании Морган Флэтли назвал сегмент retail media одним из самых быстрорастущих на рекламном рынке. По его оценке, к 2028 году его объем только в США превысит $100 млрд.

Для McDonald’s такая модель привлекательна тем, что позволяет получать дополнительную выручку без заметного роста расходов. Компания сможет продавать рекламные места на собственных цифровых экранах, используя уже существующую инфраструктуру ресторанов.

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При этом у McDonald’s есть преимущество перед многими другими рекламными площадками — огромный физический охват. По словам финансового директора компании Иэна Бордена, рестораны McDonald’s ежегодно посещают около 85% населения США, а сама сеть насчитывает около 14 тыс. заведений по всей стране.

McDonald’s фактически идет по пути крупных ретейлеров, которые уже превратили собственные площадки в полноценные рекламные сети. В 2025 году рекламные услуги принесли Amazon $68,6 млрд — чуть менее 10% общей выручки компании. Реклама размещается на сайтах и сервисах Amazon, включая страницы товаров, Prime Video и Twitch, а также на сторонних площадках.

Walmart тоже развивает собственный рекламный бизнес. Выручка его американского подразделения Walmart Connect во втором финансовом квартале выросла на 43%. Компания размещает рекламу на сайте и в приложении, более чем в 4600 магазинах в США и на сторонних площадках.

Для McDonald’s запуск рекламной сети особенно актуален из-за роста расходов. Компания сталкивается с удорожанием ключевых продуктов, включая говядину, и одновременно планирует вложить миллиарды долларов в модернизацию ресторанов в течение следующего десятилетия.

Пока рекламный проект McDonald’s находится на ранней стадии. Если пилот окажется успешным и к программе подключат франчайзинговые рестораны, рекламное направление может превратиться для компании в еще один источник высокомаржинальной выручки.

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