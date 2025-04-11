Компания MediaTek анонсировала свой новый флагманский процессор Dimensity 9400+, разработанный для повышения производительности искусственного интеллекта в смартфонах высокого класса. Этот чип специально адаптирован под запуск алгоритмов генеративного и агентного ИИ — он позволяет запускать на устройстве большие языковые модели без ущерба для энергоэффективности.

Фото: MediaTek

Процессор построен по архитектуре All Big Core, включающей одно ядро Arm Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Также устройство оснащено нейропроцессором MediaTek NPU 890, поддерживающем все современные технологии на запуска небольших, но производительных ИИ-моделей. Используемая в чипе технология Speculative Decoding+ (SpD+) позволяет увеличить скорость работы агентного ИИ на 20%.

Графический процессор представлен 12-ядерным Arm Immortalis-G925 с поддержкой opacity micromap (OMM) и технологией MFRC 2.0+, удваивающей эффективную частоту кадров и улучшающей энергоэффективность до 40%. Для обработки изображений используется модуль MediaTek Imagiq 1090, обеспечивающий запись HDR-видео по всему диапазону зума с технологией Smooth Zoom.

Чипсет также предлагает ряд передовых коммуникационных возможностей: прямое соединение между телефонами по Bluetooth на расстоянии до 10 км, поддержку спутниковой системы BeiDou с 33% более быстрым временем первого определения местоположения, Wi-Fi 7 с трехдиапазонной одновременной работой и пятью потоками, а также поддержку Dual SIM Dual Active для 5G/4G.

Компания сообщила, что первые смартфоны с процессором MediaTek Dimensity 9400+ появятся на рынке уже в этом месяце.

Ранее Microsoft представила первый процессор для квантовых вычислений. Он состоит из восьми кубитов, а его размер — не больше ладони. В будущем исследователи планируют увеличить число вычислительных элементов в устройстве до 1 млн.