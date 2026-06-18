Интерес россиян к лечению за рубежом продолжает расти, при этом одним из главных открытий последнего года стала Южная Корея. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), страна быстро вошла в число наиболее востребованных направлений медицинского туризма, где ежегодно проходят лечение уже десятки тысяч граждан РФ.

Традиционными лидерами по количеству российских пациентов по-прежнему остаются Турция, Белоруссия и Таиланд. Однако именно Южная Корея показала наиболее заметную динамику благодаря развитию специализированной медицины и высокому спросу на диагностику.

Выбор страны во многом зависит от целей поездки. Турцию россияне чаще рассматривают для пересадки волос, пластических операций, стоматологического лечения, коррекции зрения и комплексных обследований. Белоруссия также остается востребованной благодаря стоматологии, пластической хирургии и программам по восстановлению волос.

Таиланд привлекает туристов не только медицинскими обследованиями, но и услугами в сфере эстетической медицины, сопровождения родов, а также программами функционального и антивозрастного лечения. А вот в Южной Корее основными направлениями медицины, популярной у россиян, стали эндокринология, комплексные чекапы, дерматология и косметология.

Помимо лечения сограждане активно интересуются оздоровительными турами. Наиболее популярными направлениями такого отдыха остаются санатории Белоруссии, а также курорты Армении, Грузии и Азербайджана. Среди стран Азии высокий спрос сохраняется на Китай, Индию и Таиланд, где туристам предлагают программы восстановления организма, основанные на традиционной медицине, фитотерапии и акупунктуре.

По данным АТОР, возраст путешественников также влияет на выбор направления. Люди старше 55 лет чаще предпочитают санаторное лечение в странах СНГ, тогда как молодые и туристы среднего возраста все чаще выбирают азиатские программы оздоровления. В среднем такие поездки продолжаются от 12–14 дней, а зачастую и более двух недель.

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