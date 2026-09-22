Даже десять минут бега в очень медленном темпе могут улучшить настроение и исполнительные функции — способность мозга контролировать внимание и поведение. Такой эффект обнаружили авторы исследования, опубликованного в журнале Imaging Neuroscience.

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В эксперименте участвовали 24 здоровых молодых человека. В разные дни каждый из них либо десять минут спокойно сидел, либо столько же времени очень медленно бежал на дорожке. Интенсивность подбирали индивидуально на уровне 35% от пиковой способности организма потреблять кислород, а скорость составляла примерно от 3 до 6 км/ч — то есть была сопоставима с обычной ходьбой.

После пробежки участники оценивали свое настроение как более приятное, а уровень бодрости — как более высокий. Они также быстрее справлялись с конфликтной частью теста Струпа, который проверяет исполнительные функции — способность контролировать внимание и подавлять автоматическую реакцию, когда она мешает выполнить задачу.

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Изменения обнаружили и при измерении активности мозга. Во время теста Струпа после медленного бега сильнее активировались участки левой префронтальной коры, связанные с исполнительными функциями и контролем поведения. Это показала функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия, которая отслеживает изменения кровоснабжения и насыщения крови кислородом в коре мозга.

Исследователи также обнаружили связь между улучшением настроения и вертикальными движениями головы во время бега. Чем сильнее было ускорение при движении вверх-вниз, тем заметнее у участника менялась оценка настроения. Авторы предполагают, что такая ритмичная механическая стимуляция может быть одним из факторов, связанных с эффектом очень медленного бега, однако этот механизм еще предстоит проверить отдельно.

При этом исследование не показывает, что очень медленный бег полезнее более интенсивных тренировок. Эксперимент был небольшим и включал только 24 здоровых молодых участников, а эффект оценивали после одной короткой пробежки. Кроме того, в исследовании не было отдельной группы ходьбы, поэтому пока нельзя понять, дает ли именно бег дополнительный эффект при той же низкой интенсивности. Авторам еще предстоит проверить результаты на пожилых людях и участниках с более низкой физической подготовкой, а также выяснить, сохраняется ли эффект при регулярных тренировках.

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