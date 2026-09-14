Работа в саду может умеренно улучшать психическое состояние взрослых с хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли авторы метаанализа 23 исследований с участием 4535 человек. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.

Drazen Nesic, Unsplash

Исследователи из Фуданьского университета и Университета имени Иштвана Сечени провели систематический обзор и метаанализ, чтобы оценить, как занятия садоводством связаны со здоровьем людей с хроническими заболеваниями. Среди участников были люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом, ожирением, гипертонией, когнитивными нарушениями и раком.

Анализ показал, что занятия садоводством — от посадки и полива растений до ухода за общественными садами и сбора урожая — были связаны с улучшением показателей психического здоровья. Участники сообщали о менее выраженных симптомах депрессии и тревоги, а также о лучшем настроении и самочувствии. Наиболее заметный эффект наблюдался в исследованиях с участием пожилых людей и людей с когнитивными нарушениями.

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При этом заметного эффекта для физического здоровья авторы не обнаружили. Занятия садоводством почти не меняли такие показатели, как артериальное давление и когнитивные функции, а улучшения общего самочувствия, качества сна и уровня боли оставались небольшими.

Авторы предполагают, что польза садоводства может складываться сразу из нескольких факторов — физической активности, общения с другими людьми и контакта с природой. Однако данных пока недостаточно, чтобы рассматривать такие занятия как самостоятельный метод лечения хронических заболеваний.

Помимо этого, включенные в обзор исследования заметно различались по продолжительности и интенсивности садоводческих программ, а часть работ имела методологические ограничения. Поэтому пока неясно, какие именно занятия и в течение какого времени дают наиболее выраженный эффект.

После исключения исследований с высоким риском систематической ошибки связь между садоводством и улучшением психического состояния стала еще выраженнее. При этом убедительных доказательств пользы для физического здоровья по-прежнему не хватило.

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