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Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту, обвалив курс $Trump, а биткоин побил новый рекорд

Будущая первая леди Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту накануне инаугурации своего мужа Дональда Трампа на пост президента США. Объявление об этом было сделано после того, как он представил токен $Trump, который вырос более чем втрое, превысив $70, а его капитализация достигла более $14 млрд вскоре после запуска в пятницу. Однако запуск $Melania, свел на нет эти достижения.

Мелания объявила о запуске своего токена $Melania в соцсети Х. На сайте «Официальной криптовалюты Мелании» говорится, что это криптоактив, созданный на блокчейне Solana.

Стоит отметить, что на веб-сайтах токенов $Trump и $Melania сказано, что они «не являются» инвестиционным инструментом или ценной бумагой.

По данным сайта CoinMarketCap, общая рыночная стоимость $Trump составляет около $12 млрд, тогда как стоимость $Melania — около $1,7 млрд.

Вскоре после запуска $Melania цена $Trump упала более чем на 50%, с $75 до $30, однако, в последующие часы восстановилась примерно до $64. Рыночная капитализация $Melania достигла $13 млрд.

В тоже время, биткоин достиг нового максимума, поднявшись на 4% до $108 943. Его курс значительно вырос с момента победы Трампа на выборах в ноябре.

Ранее Трамп называл криптовалюту «мошенничеством», но во время предвыборной кампании 2024 года стал первым кандидатом в президенты, принимавшим цифровые активы в качестве пожертвований. Трамп также заявил, что создаст стратегический запас биткоинов и назначит финансовых регуляторов, которые займут более позитивную позицию в отношении цифровых активов.

$Trump быстро ворвался в двадцатку лучших криптовалют. По словам аналитиков блокчейна, цифровая паника была настолько масштабной, что она высосала ликвидность из остального рынка, заставив другие токены упасть в цене, поскольку трейдеры продавали свои существующие активы, чтобы купить валюту Трампа.

Запуск $Melania, оказал аналогичное влияние на рынок, поскольку некоторые трейдеры стали продавать токены Трампа. Однако это также вызвало опасения по поводу конфликта интересов и критику в связи с попыткой получения личной выгоды от политической должности.

Трамп во время своей президентской кампании выпустил криптовалютные карты, заработав более $4 млн за каждый выпуск. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший также запустили криптовалютный пароект World Liberty Financial в 2024 году, что вызвало опасения по поводу открытого конфликта интересов.

Как сообщалось ранее, криптовалюта, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом, $TRUMP, на пике выросла на 660% относительно начальной цены, но потом снизилась. Менее чем за сутки ее стоимость увеличилась на 578%, а общий объем торгов превысил $10 млрд.

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