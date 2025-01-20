Будущая первая леди Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту накануне инаугурации своего мужа Дональда Трампа на пост президента США. Объявление об этом было сделано после того, как он представил токен $Trump, который вырос более чем втрое, превысив $70, а его капитализация достигла более $14 млрд вскоре после запуска в пятницу. Однако запуск $Melania, свел на нет эти достижения.

Мелания объявила о запуске своего токена $Melania в соцсети Х. На сайте «Официальной криптовалюты Мелании» говорится, что это криптоактив, созданный на блокчейне Solana.

Стоит отметить, что на веб-сайтах токенов $Trump и $Melania сказано, что они «не являются» инвестиционным инструментом или ценной бумагой.

По данным сайта CoinMarketCap, общая рыночная стоимость $Trump составляет около $12 млрд, тогда как стоимость $Melania — около $1,7 млрд.

Вскоре после запуска $Melania цена $Trump упала более чем на 50%, с $75 до $30, однако, в последующие часы восстановилась примерно до $64. Рыночная капитализация $Melania достигла $13 млрд.

В тоже время, биткоин достиг нового максимума, поднявшись на 4% до $108 943. Его курс значительно вырос с момента победы Трампа на выборах в ноябре.

Ранее Трамп называл криптовалюту «мошенничеством», но во время предвыборной кампании 2024 года стал первым кандидатом в президенты, принимавшим цифровые активы в качестве пожертвований. Трамп также заявил, что создаст стратегический запас биткоинов и назначит финансовых регуляторов, которые займут более позитивную позицию в отношении цифровых активов.

$Trump быстро ворвался в двадцатку лучших криптовалют. По словам аналитиков блокчейна, цифровая паника была настолько масштабной, что она высосала ликвидность из остального рынка, заставив другие токены упасть в цене, поскольку трейдеры продавали свои существующие активы, чтобы купить валюту Трампа.

Запуск $Melania, оказал аналогичное влияние на рынок, поскольку некоторые трейдеры стали продавать токены Трампа. Однако это также вызвало опасения по поводу конфликта интересов и критику в связи с попыткой получения личной выгоды от политической должности.

Трамп во время своей президентской кампании выпустил криптовалютные карты, заработав более $4 млн за каждый выпуск. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший также запустили криптовалютный пароект World Liberty Financial в 2024 году, что вызвало опасения по поводу открытого конфликта интересов.

Как сообщалось ранее, криптовалюта, запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом, $TRUMP, на пике выросла на 660% относительно начальной цены, но потом снизилась. Менее чем за сутки ее стоимость увеличилась на 578%, а общий объем торгов превысил $10 млрд.