Иннополису, самому молодому городу России, потребуется 474 млрд руб. инвестиций в развитие инфраструктуры до 2050 года, заявил на пресс-конференции в ТАСС мэр города Дмитрий Вандюков. Три четверти от данной суммы должны составлять средства частных инвесторов.

Фото: Иннополис / Сайт

Вандюков отметил, что совместно с Институтом пространственного планирования Татарстана был доработан мастер-план города, предусматривающий строительство 2 млн кв. м жилья, 1,7 млн кв. м коммерческих площадей, создание 47 тыс. рабочих мест, а также 10 школ и 23 детских садов.

Иннополис, строительство которого началось в 2012 году в Татарстане, стал центром ИТ и робототехники. Город, открытый в 2015 году, имеет статус особой экономической зоны. Там работают 342 компании, включая 136 резидентов и 147 стартапов. Совокупные инвестиции достигли 214,9 млрд руб., а годовая выручка компаний — 64,6 млрд руб.

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В Иннополисе запущено первое в России и Европе беспилотное такси, экспериментальный режим для дронов, а доставку еды осуществляют роботы-курьеры.