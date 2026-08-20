Правительство России займется разработкой программы восстановления складов и логистических объектов, поврежденных из‑за атак беспилотников. Меры будут касаться зданий, поврежденных с середины июля.

Unsplash

Атаки затронули складские площадки в Санкт‑Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Пензенской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Особенно сильно пострадала инфраструктура Wildberries — в Самарской области один из складов компании полностью сгорел. Точные данные по числу поврежденных объектов и объему ущерба пока не обнародованы. Зато, по данным на 20 августа, известно, что погибли порядка десяти человек, более сотни пострадали.

Эксперты сформировали пакет предложений по поддержке бизнеса. Алексей Федоров, председатель комитета по развитию электронной торговли Торгово‑промышленной палаты, предлагает давать компаниям льготные кредиты под 3–5% годовых сроком на 10–15 лет. Деньги можно пустить на ремонт или строительство, а параллельно — усилить защиту объектов: установить системы пожаротушения, спринклеры, использовать огнестойкие материалы и средства мониторинга.

Читайте также Бизнес предложил создать фонд для компенсации потерь после атак на склады Wildberries

Ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко считает уместным расширить меры, то есть добавить субсидии на ремонт, госгарантии по кредитам, компенсацию процентов, отсрочку налоговых и страховых платежей, а также механизм страхования рисков. При этом важно учитывать убытки не только владельцев зданий, но и других участников рынка — продавцов, арендаторов, перевозчиков — при наличии подтвержденных данных об ущербе.

По оценке NF Group, сейчас строительство склада обходится в 60–70 тыс. руб. за 1 кв. м (без НДС), а на восстановление или возведение нового объекта уйдет примерно 18 месяцев. Выгоднее восстанавливать площадки на прежних местах — там уже есть инженерные сети и подходящая категория земли.

Региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко полагает, что атаки подтолкнут маркетплейсы к увеличению доли небольших складов — так снижаются риски за счет распределения запасов. В то же время партнер агентства по коммерческой недвижимости Invest7 Александр Перфильев уверен, что крупные распределительные центры останутся востребованными, поскольку гибридная схема (сочетание больших и малых объектов) доказала свою эффективность и, скорее всего, сохранится.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.