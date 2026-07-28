Американская Meta Platforms* и крупнейшая вв мире компания по управлению активами BlackRock договорились создать совместное предприятие для финансирования дальнейшего строительства и владения кампусом дата-центров в Эль-Пасо, штат Техас. Затраты на здания, энергоснабжение, охлаждение и связь оценили примерно в $14 млрд.

Alex Shuper, Unsplash

Сделку рассчитывают закрыть в ближайшие дни. После этого фонды под управлением BlackRock получат 80% совместного предприятия, а Meta сохранит 20%. Структура сделки также предусматривает долговое финансирование на $12,5 млрд — часть этих средств направят на вложения BlackRock.

При закрытии сделки Meta передаст совместному предприятию землю и объекты незавершенного строительства стоимостью около $2,3 млрд, а BlackRock внесет примерно $4,9 млрд деньгами. После этого Meta получит единовременную выплату около $1 млрд, которая приведет вклады партнеров в соответствие с распределением долей 80 на 20.

Кампус уже строят, а первые мощности рассчитывают подключить в 2028 году. На площадке разместят инфраструктуру общей мощностью 1 ГВт, которая поддержит ИИ-модели и основные сервисы Meta. Компания возьмет на себя управление строительством и недвижимостью, а после завершения работ арендует весь кампус. Первоначальный договор рассчитан на четыре года, но с учетом продлений срок аренды может достигнуть 20 лет.

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Строительство ИИ-инфраструктуры потребовало таких масштабных вложений, что технологические корпорации начали все чаще привлекать внешних инвесторов и занимать десятки миллиардов долларов на долговом рынке. Meta ранее пообещала до 2028 года вложить в США более $600 млрд — не только в дата-центры, но и в развитие ИИ, другой инфраструктуры и подготовку кадров. Эти инвестиции должны ускорить работу над «персональным сверхинтеллектом», Meta AI, инструментами для видеорекламы и умными очками.

Похожую схему финансирования Meta уже применила при строительстве кампуса Hyperion в Луизиане. В созданном для проекта совместном предприятии фонды Blue Owl получили 80%, а Meta сохранила 20%. Изначально затраты в рамках партнерства оценили примерно в $27 млрд, однако в июле компания решила расширить весь комплекс до 5 ГВт и увеличить совокупные инвестиции до более чем $50 млрд.

С начала акции Meta подешевели примерно на 10%. Инвесторов беспокоили быстро растущие расходы на ИИ и вопрос, как скоро эти вложения начнут приносить отдачу. Результаты за второй квартал компания опубликует 29 июля после закрытия торгов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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