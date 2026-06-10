Meta Platforms* заключилаа соглашение с Reliance Industries индийского миллиардера Мукеша Амбани о создании первого в Индии дата-центра Meta для задач искусственного интеллекта.

Paul Hanaoka, Unsplash

Согласно заявлению компаний, Reliance построит дата-центр мощностью 168 МВт в Джамнагаре, в западном индийском штате Гуджарат. После завершения строительства Meta арендует объект и сможет расширять мощности по мере роста спроса на ИИ-вычисления.

В Meta отметили, что большая пользовательская база Индии и быстро растущая цифровая экономика делают страну одним из ключевых рынков для инвестиций в ИИ-инфраструктуру и облачные технологии.

По прогнозу IMARC Group, рынок дата-центров в Индии к 2034 году почти удвоится и достигнет $13,11 млрд. Его будут подталкивать цифровая трансформация бизнеса, активное внедрение облачных сервисов и быстрый рост вычислительных задач, связанных с искусственным интеллектом.

Сотрудничество Meta и Reliance в ИИ развивается не первый год. В августе 2025 года компании создали совместное предприятие для разработки платформ и инструментов на базе семейства языковых моделей Llama от Meta для индийского бизнеса. На первом этапе партнеры обязались инвестировать 8,55 млрд рупий, или около $89,7 млн. Доля Reliance в проекте составила 70%, Meta — 30%.

Партнерство двух корпораций началось еще раньше. В 2020 году Meta вложила $5,7 млрд в Jio Platforms, цифровое подразделение Reliance, и получила доступ к одному из крупнейших телекоммуникационных и интернет-рынков мира. Новый дата-центр стал продолжением этой связки. Теперь Meta получает инфраструктуру для ИИ, а Reliance укрепляет роль ключевого технологического партнера глобальных платформ в Индии.

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