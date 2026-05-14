Meta* и Google финансировали образовательные программы о «цифровой ответственности» с участием Sesame Street, Girl Scouts, журнала Highlights и других детских брендов, пишет Reuters. Эти проекты продвигали умеренное использование гаджетов, однако критики считают их частью репутационной стратегии техногигантов на фоне исков о вреде соцсетей для подростков.

При этом, как следует из публичных заявлений и внутренних документов, сами компании параллельно развивали сервисы и приложения, которые удерживали пользователей в экосистемах и могли усиливать вовлеченность несовершеннолетних.

На такие проекты направлялись десятки миллионов долларов спонсорской поддержки, а их аудитория исчислялась сотнями тысяч детей и родителей. Для продвижения программ использовались привычные детям форматы — иллюстрированные журналы, популярные персонажи и запоминающиеся песни, объяснявшие принципы «цифровой ответственности» и контроля экранного времени.

Однако эти проекты вызвали критику со стороны правозащитников и родительских организаций. Они указывали, что бизнес-модель крупных платформ строится на удержании внимания пользователей и росте времени внутри приложений, а это плохо сочетается с идеей «умеренного использования».

Ряд экспертов сравнивают эту стратегию с практиками других индустрий, где крупные компании вкладывались в партнерства с «доверенными организациями», чтобы смягчить критику и улучшить собственную репутацию.

«Это в значительной степени стратегия управления репутацией», — заявила исследователь общественного здравоохранения Нора Кенворти.

Ситуацию вокруг Meta и Google дополнительно обостряют судебные процессы, в которых компании обвиняют в разработке цифровых продуктов, способных вызывать зависимое использование и негативно влиять на психическое здоровье подростков. В одном из первых дел, дошедших до суда, истцам присудили компенсацию в размере $6 млн.

Критики считают, что участие детских брендов в таких программах может подрывать доверие к традиционным институтам воспитания и маскировать конфликт между социальной ответственностью и коммерческими интересами технологических платформ.

«Это как если бы Sesame Street объединилась с Philip Morris, чтобы научить детей безопасно курить сигареты», — сказала Роуз Бронштейн, чей 15-летний сын покончил жизнь самоубийством после травли в интернете.

По данным Reuters, внутри компаний обсуждались и коммуникационные стратегии для смягчения критики. Среди них — идея привлечь внешних экспертов, которые могли бы подтвердить подходы Meta и Google к проблеме зависимости от технологий.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

