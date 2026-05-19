Meta* начала масштабную перестройку внутренней структуры под искусственный интеллект. По данным Bloomberg, около 7 тыс. сотрудников переведут на новые позиции, связанные с разработкой ИИ-продуктов и сервисов.

Компания создаст несколько новых команд, которые займутся ИИ-агентами, ИИ-приложениями и другими продуктами на базе генеративных технологий. Об этом говорится во внутреннем меморандуме, который в понедельник разослала директор по персоналу Meta Джанель Гейл.

Согласно документу, новая структура Meta станет «более плоской», а команды — компактнее. Руководство рассчитывает, что такая модель поможет быстрее принимать решения и ускорит внедрение ИИ-функций в ключевые продукты компании.

Реструктуризация проходит на фоне продолжающейся гонки в сфере искусственного интеллекта, в которую втянуты крупнейшие технологические компании мира. Meta активно инвестирует в ИИ-агентов, генеративные модели и инфраструктуру для машинного обучения, пытаясь усилить свои позиции на этом рынке.

Одновременно с переводом сотрудников Meta готовится к новой волне сокращений. Точные масштабы увольнений пока официально не раскрываются, но, по данным Bloomberg, изменения станут частью более широкой корпоративной перестройки.

В последние месяцы Meta заметно усилила фокус на ИИ-продуктах — от интеллектуальных ассистентов до инструментов генерации контента и автоматизированных сервисов для своих платформ. Компания рассматривает искусственный интеллект как одно из ключевых направлений дальнейшего роста и будущей монетизации цифровых сервисов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

