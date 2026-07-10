Meta* подала патентную заявку на носимое устройство с искусственным интеллектом, способное анализировать эмоциональное состояние пользователя в режиме реального времени. О патентной заявке ранее сообщили издания Patentlyze и 404 Media.

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Согласно заявке, устройство будет собирать разные сигналы, включая вздохи, смех и интонацию голоса, а затем использовать их для оценки настроения человека. Система также сможет учитывать сведения о времени приема лекарств и искать связь между ними и изменениями эмоционального состояния пользователя.

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Основной сценарий использования разработки связан с персонализацией тренировок. Система сможет оценивать, в какое время пользователь эмоционально готов к занятиям, составлять для него программу и давать подсказки по технике выполнения упражнений в реальном времени. В заявке предполагается, что такой помощник сможет точнее учитывать настроение и привычки человека, чем обычный персональный тренер.

В заявке приводится и более бытовой сценарий. Устройство может распознать и сохранить момент, когда пользователь смеется вместе с другом за ужином, а затем связать его со временем, местом и другими данными. Из подобных эпизодов система будет формировать картину эмоциональных изменений в течение дня.

При этом в компании подчеркнули, что публикация заявки еще не означает, что подобное устройство поступит в продажу. Представитель компании пояснил, что Meta* регулярно патентует технологические концепции, которые могут так и не превратиться в коммерческие продукты.

Публикация заявки уже вызвала критику из-за возможных рисков для конфиденциальности. Исполнительный директор организации Fairplay Джош Голин опасается, что данные об эмоциях и привычках пользователей могут применяться для еще более точной настройки рекламы. Особенно опасной такую модель он считает для детей и подростков, поведение которых легче направлять с помощью персонализированного контента.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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