SpaceX могла показать инвесторам прототип ИИ-устройства, похожего на компактный телефон. Об этом со ссылкой на знакомые с проектом источники сообщила The Wall Street Journal. Информация появилась на фоне растущего интереса технологических компаний к отдельным гаджетам, в которых искусственный интеллект становится основой интерфейса, а не просто одной из функций смартфона.

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По данным издания, прототип получился тоньше iPhone и внешне напоминал мобильное устройство. TechCrunch описал его как нечто среднее между небольшим сенсорным телефоном и ИИ-гаджетом Rabbit R1. Как утверждает газета, SpaceX показала разработку некоторым инвесторам и другим заинтересованным сторонам перед выходом компании на биржу. Проект находился на ранней стадии, поэтому его дизайн еще мог измениться, а уверенности в том, что устройство вообще дойдет до производства, не было.

Сам Илон Маск категорически опроверг публикацию, назвав ее «полностью не соответствующей действительности», но не привел никаких подробностей. SpaceX отдельно сообщение газеты не комментировала, как и Qualcomm, чьи процессоры, по данным WSJ, предполагалось использовать в устройстве.

Если проект действительно существует, он мог бы объединить сразу несколько направлений бизнеса Маска. В том числе технологии xAI, процессоры Qualcomm и спутниковую связь Starlink. SpaceX одновременно расширяет присутствие на рынке мобильной связи. По данным Financial Times, компания сообщила инвесторам о планах запустить в США потребительский сервис под брендом Starlink, который мог бы конкурировать с Verizon, AT&T и T-Mobile.

Аналитик TD Cowen Грегори Уильямс допустил, что SpaceX могла бы купить готового мобильного оператора вместо строительства наземной сети с нуля. Наиболее логичным вариантом он назвал T-Mobile, упомянув также AT&T. Пока это лишь сценарий аналитика: сведений о переговорах SpaceX с операторами нет, а возможная сделка оценивалась бы в сотни миллиардов долларов.

Прототип предполагалось связать с технологиями xAI — ИИ-компании Маска, которую SpaceX приобрела в феврале 2026 года. Устройство также должно было работать на собственной операционной системе и использовать процессор Qualcomm Snapdragon. Такой подход дал бы SpaceX больше контроля над интерфейсом и снизил зависимость от чужих платформ — прежде всего Android и iOS.

Похожий проект развивает OpenAI вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. В 2025 году к компании присоединилась команда основанного Айвом стартапа io, которая работает над новой линейкой ИИ-устройств. Сэм Альтман описывал будущий продукт как более спокойную и менее отвлекающую альтернативу смартфону, хотя его окончательный формат до сих пор не раскрыт. Недавно аппаратную команду OpenAI также усилил Пол Мид, руководивший в Apple разработкой оборудования для Vision Pro.

Первая волна отдельных ИИ-гаджетов большого успеха рынку не принесла. Humane закрыла сервис AI Pin и продала свои основные активы HP после слабых продаж и негативных отзывов. Rabbit R1 также встретили прохладно, однако его история не закончилась: компания продолжает обновлять устройство и в начале 2026 года сообщила о новом финансировании. Главный вопрос для SpaceX, OpenAI и других разработчиков остается прежним — сможет ли отдельный ИИ-гаджет предложить достаточно пользы, чтобы пользователь захотел носить его вместе со смартфоном или однажды заменить им телефон.

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